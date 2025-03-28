Путин нагло послал Трампа с его миром: каким будет ответ Белого дома

Кремлевский диктатор Владимир Путин во время общения с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск" минимум трижды обозначил пренебрежение и недоверие к американскому президенту Дональду Трампу, отсутствие каких-либо намерений поддерживать инициативу Трампа о прекращении огня и перемирия, считает политтехнолог.

Владимир Путин

В частности, Путин заявил, что Россия не намерена допускать ошибки, основанные на доверии к так называемым западным партнерам. Как говорит эксперт, таким образом диктатор буквально заявление о недоверии Трампу – и однозначное намерение не доверять его инициативам и дальше. Впрочем, Путин все же считает американского президента партнером.

Кроме того, Путин заявил, что Трамп хочет искренне завершить украинский конфликт.

"Здесь важный акцент: что именно Трамп хочет завершения "конфликта". Не "мы", даже не "все" — а именно Трамп. Следовательно, точно не Путин. И говорит он об этом почти прямо. Это можно читать как указание, что желания Трампа остаются его желаниями, Путин их воплощать не намерен. Итак, Путин отверг фактически предложения Трампа, потому что не считает их приемлемыми", — считает Голобуцкий.

А еще диктатор заявил, что у России, якобы, есть стратегическая инициатива по всей линии фронта и даже есть основания полагать, что ВС РФ добьют украинские войска.

Как говорит Голобуцкий, это заявление четко указывает на то, что Путин против даже прекращения огня. Важно, говорит он, что здесь ни слова о прекращении войны и согласии на план Трампа.

"Возможно, до Трампа будет донесено содержание этого заявления или даже цитаты. Но в его окружении вряд ли появится кто-нибудь, кто прямо укажет на явное пренебрежение от Путина. Разве Трамп сам это увидел в цитатах", — добавил эксперт.

При этом он считает, что если Путин настолько далек от мира, Трампу действительно придется оперативно менять позицию и искать другое решение.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин вышел из переговоров о мире.



