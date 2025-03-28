Путин нагло послал Трампа с его миром: каким будет ответ Белого дома

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин во время общения с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск" минимум трижды обозначил пренебрежение и недоверие к американскому президенту Дональду Трампу, отсутствие каких-либо намерений поддерживать инициативу Трампа о прекращении огня и перемирия, считает политтехнолог.
Владимир Путин
В частности, Путин заявил, что Россия не намерена допускать ошибки, основанные на доверии к так называемым западным партнерам. Как говорит эксперт, таким образом диктатор буквально заявление о недоверии Трампу – и однозначное намерение не доверять его инициативам и дальше. Впрочем, Путин все же считает американского президента партнером.
Кроме того, Путин заявил, что Трамп хочет искренне завершить украинский конфликт.
А еще диктатор заявил, что у России, якобы, есть стратегическая инициатива по всей линии фронта и даже есть основания полагать, что ВС РФ добьют украинские войска.
Как говорит Голобуцкий, это заявление четко указывает на то, что Путин против даже прекращения огня. Важно, говорит он, что здесь ни слова о прекращении войны и согласии на план Трампа.
При этом он считает, что если Путин настолько далек от мира, Трампу действительно придется оперативно менять позицию и искать другое решение.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин вышел из переговоров о мире.
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