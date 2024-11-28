Путин нагло заявил, что президент Зеленский не имеет права отдавать приказы ВСУ

Власти Украины на данный момент являются абсолютно нелегитимными, об этом на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил кремлевский диктатор Владимир Путин. Поэтому, по его мнению, президент Владимир Зеленский якобы не имеет права отдавать приказы украинской армии.

Владимир Путин

"Они сегодня полностью нелегитимные и, исходя с чисто юридической точки зрения, не имеют даже права отдавать приказы вооруженным силам", — нахально заявил Путин.

При этом кремлевский диктатор отметил, что якобы "главари нынешнего киевского режима фактически являются узурпаторами".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия в течение двух последних дней запустила по Украине сто ракет. По его словам, якобы таким образом она отреагировала на удары, которые были произведены вглубь российских территорий.

"Сегодня ночью нами был нанесен комплексный удар с применением 90 ракет подобных классов и 100 беспилотников. Поражено 17 целей: это военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения", — сказал он.

Путин заявил, что якобы Россия всегда будет отвечать на удары противника по своим территориям. Помимо этого, кремлевский диктатор заявил, что российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" якобы являются аналогами американских ATACMS, поставляемых Украине, и всех его модификаций. По словам Путина, России якобы известно, сколько западных вооружений поставлено в Украину и сколько Запад еще планируется поставить.

Также "Комментарии" рассказывали, что по словам Путина, все военный конфликты, в том числе и так называемая "специальная военная операция", решаются на поле боя.



