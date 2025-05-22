Путин наградил Лаврова самым высоким орденом России

Глава МИД РФ был удостоен ордена "за выдающиеся заслуги перед Родиной, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, многолетнюю плодотворную государственную деятельность". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию прокремлевского агентства ТАСС.

Путин и Лавров

Диктатор РФ Владимир Путин вручил высшую российскую награду – орден св. Апостола Андрея Первозванного – министру иностранных дел Сергею Лаврову. Церемония проходит в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле.

Лавров был награжден указом президента от 21 марта в день его 75-летнего юбилея.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль отвергает безусловное прекращение огня, которое могло бы стать временным перемирием между Украиной и Россией.

Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном выступил перед журналистами, где заявил, что Россия исключает предложение временного перемирия на войне против Украины. "Поэтому сейчас, когда нам говорят: "Давайте перемирие — а там увидим", — нет, ребята. Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим", — сказал Лавров. По словам Лаврова, Москва не принимает западный подход, заключающийся в предложении временного перемирия без долгосрочных гарантий.

Также "Комментарии" писали , что в Кремле подвергли сомнению возможность участия президента Владимира Зеленского в подписании потенциального меморандума об урегулировании войны. В частности, об этом заявил представитель МИД России, посол по особым поручениям Родион Мельник.

Он указал на якобы "неопределенный" правовой статус президента Украины, утверждая, что срок его полномочий истек. "Этот вопрос будет учтен при подготовке меморандума. Мы не хотим оставлять правовые щели, которые могут поставить под сомнение его силу в юридическом смысле", — заявил Мельник.