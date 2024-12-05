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Путин, наконец, признал, что Россия серьезно вляпалась на десятки лет

Уже сейчас война оказывает серьезное влияние на экономику РФ

5 декабря 2024, 20:50 comments2964
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Лиля Воробьева

Российский диктатор Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, заявил, что события на фронте в Украине будут иметь решающее значение для судьбы России на долгие годы вперед, а может быть, и на десятилетия. Об этом сообщает The Moscow Times .

Путин, наконец, признал, что Россия серьезно вляпалась на десятки лет

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Все мы прекрасно понимаем, что в значительной степени происходящее у нас на линии боевого столкновения, на фронте, прямо скажем, будет определять жизнь нашей страны на много лет вперед, а может и на десятилетие", – отметил Путин.

На этом заседании он подчеркнул важность ускорения развития инфраструктуры для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), акцентируя внимание на определенных проблемах, тормозящих прогресс в этой области.

Однако Путин не уточнил, какие именно последствия боевых действий в Украине будут столь значимы для России. Между тем, как отмечает The Moscow Times , уже сейчас война оказывает серьезное влияние на экономическую ситуацию в РФ. Согласно данным Росстата, годовая инфляция к началу декабря 2024 года достигла 9,07%, что является максимальным уровнем с февраля 2023 года. Зафиксированный недельный рост цен на 0,5% стал одним из самых быстрых за последние два года.

По мнению Егора Сусина, управляющего директора ГПБ Private Banking, в ноябре инфляция в пересчете на годовые темпы составляет 14,5%. Эти показатели свидетельствуют о серьезном экономическом давлении на страну в результате войны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин начинает игру с Трампом. Дональд Трамп официально вступит в должность президента США 20 января 2025 года. Ожидается, что его администрация, согласно предвыборным обещаниям, будет пытаться содействовать прекращению войны между Россией и Украиной. Однако эксперты предупреждают, что эта ситуация может стать шансом кремлевскому диктатору Владимиру Путину усилить свои позиции.



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Источник: https://www.moscowtimes.ru/2024/12/05/putin-poobeschal-chto-rossiya-esche-desyatki-let-budet-oschuschat-posledstviya-voini-a149770
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