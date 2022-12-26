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Путин намекнул, что его союзники из СНГ не поддерживают Россию

Путин заявил, что все государства Содружества пытаются вместе решать проблемные вопросы

сегодня, 17:20
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Автор:

Лиля Воробьева

Российский президент Владимир Путин признал, что между странами СНГ возникают разногласия. Но все вопросы якобы решаются совместными усилиями по оказанию дружеской помощи. Такое заявление глава Кремля сделал в рамках "неформальной встречи" лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге.

Путин намекнул, что его союзники из СНГ не поддерживают Россию

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В своем выступлении Путин признал, что между странами СНГ нет единства.

"Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами-участниками Содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать, и даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, совместно предоставляя друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие, — сказал Путин.

Несложно догадаться, что соответствующее заявление Путин сделал, намекая на поддержку России в войне против Украины. Среди стран СНГ российскую агрессию в Украине поддерживает только Белоруссия. Ведь страна отправляет России технику и предоставляет свою территорию для обстрелов гражданской и критической инфраструктуры нашей страны.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что армия РФ запустила "конвейер смерти" . Человеческий ресурс в русской армии не имеет никакого значения для военного руководства. Власти РФ готовы к затяжной войне, новой мобилизации солдат, которых она бросит на передовую. Об этом 26 декабря сказал в эфире телеканала FREEДОМ военный обозреватель Денис Попович. Попович убежден, что РФ готова к мобилизации и готовится к ней в начале следующего года. Верховное руководство готовится развертывать новые подразделения, части. "Мы об этом слышали из недавних заявлений Путина и Шойгу на заседании военной коллегии Министерства обороны РФ. Они всем своим видом показывают, что хотят провести затяжную войну, – говорит обозреватель. – Для них нет никакого значения жизни людей, которых они бросают на передовой.


 



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