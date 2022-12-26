Путин намекнул, что его союзники из СНГ не поддерживают Россию

Российский президент Владимир Путин признал, что между странами СНГ возникают разногласия. Но все вопросы якобы решаются совместными усилиями по оказанию дружеской помощи. Такое заявление глава Кремля сделал в рамках "неформальной встречи" лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В своем выступлении Путин признал, что между странами СНГ нет единства.

"Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами-участниками Содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать, и даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, совместно предоставляя друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие, — сказал Путин.

Несложно догадаться, что соответствующее заявление Путин сделал, намекая на поддержку России в войне против Украины. Среди стран СНГ российскую агрессию в Украине поддерживает только Белоруссия. Ведь страна отправляет России технику и предоставляет свою территорию для обстрелов гражданской и критической инфраструктуры нашей страны.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что армия РФ запустила "конвейер смерти" . Человеческий ресурс в русской армии не имеет никакого значения для военного руководства. Власти РФ готовы к затяжной войне, новой мобилизации солдат, которых она бросит на передовую. Об этом 26 декабря сказал в эфире телеканала FREEДОМ военный обозреватель Денис Попович. Попович убежден, что РФ готова к мобилизации и готовится к ней в начале следующего года. Верховное руководство готовится развертывать новые подразделения, части. "Мы об этом слышали из недавних заявлений Путина и Шойгу на заседании военной коллегии Министерства обороны РФ. Они всем своим видом показывают, что хотят провести затяжную войну, – говорит обозреватель. – Для них нет никакого значения жизни людей, которых они бросают на передовой.

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