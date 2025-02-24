Российский диктатор Владимир Путин назвал "хорошей идеей", чтобы США и РФ сократили оборонные расходы на 50%.

Путин сближается с Трампом. Фото из открытых источников

По словам диктатора, Россия и США могли бы договориться о сокращении вооружений на 50%. Он считает, что Китай тоже мог бы присоединиться к такому договору.

Как известно, идею двукратного сокращения военных расходов США высказал Дональд Трамп. Он заявил, что хочет предложить Китаю и России вдвое сократить военные бюджеты.

Как известно, временная поверенная в делах США при ООН Дороти Ши заявила, что Вашингтон не может поддержать украинскую резолюцию по деэскалации ситуации, ссылаясь на необходимость скорейшего установления мира между Украиной и Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что граждане Украины больше всего доверяют французскому президенту Эммануэлю Макрону. Самый же низкий уровень доверия зафиксирован к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг". Украинцы наиболее положительно оценивают президента Франции Эмманюэля Макрона, которому доверяют 77%. На втором месте – президент Польши Анджей Дуда с 72%, а на третьем – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен с 67%.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики захватили территорию на Кураховском направлении, которую ранее оцепили, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. "За три дня после окружения группировки украинских войск между Дачным и Константинополем "карман" перестал существовать. В принципе, ничего удивительного. Там, где у генерала Александра Тарновского из методов управления только предложение застрелиться, если приказ выполнить невозможно, то мы и будем выгребать. Даже не так. Украинский солдат продолжит расплачиваться своей жизнью и здоровьем за очередные безумные идеи командиров", — заявил он.