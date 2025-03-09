Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер сейчас является одной из важнейших фигур в Европе, поскольку его предприятия производят оружие для истощенных арсеналов Европы и украинской армии. Однако, как отмечает The Telegraph, быть главным поставщиком оружия Европы имеет одну значительную негативную сторону: российский президент Владимир Путин хочет его смерти.

Фото: из открытых источников

В прошлом году Путин на встрече с военными командующими России неоднократно выражал свою неприязнь к Паппергеру, одновременно похвалив его способности. Российская военная разведка даже планировала его убийство.

Выжить ему, вероятно, удалось благодаря вмешательству американской разведки, раскрывшей планы убийства и предупредившей немецкие спецслужбы. По словам источника в немецких силовых структурах, угроза была серьезной, хоть и не прямой.

По информации источников, Паппергер постоянно находится под наблюдением со стороны России, пытающейся сделать его жизнь сложной, чтобы заставить его уйти в отставку или лишить компанию поддержки.

Однако Паппергер сейчас сталкивается с величайшим профессиональным вызовом, который ему бросает Америка: перевооружить целый континент. Фридрих Мерц, будущий канцлер Германии, обещает инвестировать "все необходимое", а Бундестаг готовится внести изменения в конституцию, чтобы освободить расходы на оборону от ограничений по государственному долгу.

Rheinmetall является крупнейшим оборонным концерном в Германии, а если Мерц воплотит свои планы, компания получит самый большой оборонный бюджет в Европе.

Сейчас Rheinmetall производит боевые машины пехоты Lynx, которые активно использует украинская армия, а также передовые системы ПВО, новейшие технологии борьбы с дронами и технологии для танков Leopard 2.

Кроме того, концерн разрабатывает новый основной боевой танк Panther, оснащенный искусственным интеллектом для точного обнаружения и уничтожения целей.

Несмотря на опасности, Паппергер продолжает укреплять позиции компании и ее портфель заказов уже превышает 38 миллиардов евро. Акции Rheinmetall выросли на 175% за последний год.

"Паппергера ненавидят все "нужные" люди, поскольку его компания работает на защиту Европы. Если у Европы есть шанс остановить Россию, то это он – острие копья континента", — заключает издание.

Ранее, как писали "Комментарии", в немецком концерне Rheinmetall заявили, что производство оружия в Украине хорошо защищено, и они не впервые слышат угрозы со стороны приспешников путинского режима. Следовательно, они их не остановят.