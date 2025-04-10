Путин намеренно идет на безумную эскалацию в Украине: что хочет доказать

Президент США Дональд Трамп продолжает избегать жесткой реакции на действия Кремля. Несмотря на собственное недовольство диктатором Владимиром Путиным, его администрация не спешит с решительными ответными шагами, отметил политтехнолог

Владимир Путин

"Трамп не хочет давать ответ. Ответ такой, который от него ожидают и который был бы симметричным испытанием нервной системы международных отношений между Вашингтоном и Москвой, которую осуществляет Путин", — подчеркнул эксперт.

По его убеждению, Путин применяет простую тактику – дезориентировать Трампа, тянуть время, демонстрировать силу и сдерживать действия США.

Постернак считает, что Путин целенаправленно продолжает дерзкие ракетные удары, демонстрируя миру, что Соединенные Штаты из-за желания сохранить контакты с Москвой не готовы и не хотят адекватно реагировать на варварские действия Кремля против гражданского населения Украины.

По его мнению, удары России по детским площадкам и жилым кварталам не случайны. Россияне четко осознают, куда целятся.

“"Путин сознательно идет на бешеную эскалацию, наиболее антигуманную, наиболее резкую, наиболее провокационную и получает очень скромную, неподходящую, асимметричную реакцию Соединенных Штатов Америки, и тем самым воспроизводит то, чего в общем и хотел. Америка не способна на сильный ответ. Америка ценит отношения. Америка ценит отношения." подчеркнул Постернак.

Политтехнолог считает, что главная цель США – возобновление полноценного дипломатического диалога с Россией. И Вашингтон шаг за шагом двигается в этом направлении, в то время как Кремль охотно играет на руку такой политике.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трампа призвали дать Украине все необходимое для победы.



