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Ткачик Олеся
Президент США Дональд Трамп продолжает избегать жесткой реакции на действия Кремля. Несмотря на собственное недовольство диктатором Владимиром Путиным, его администрация не спешит с решительными ответными шагами, отметил политтехнолог
Владимир Путин
По его убеждению, Путин применяет простую тактику – дезориентировать Трампа, тянуть время, демонстрировать силу и сдерживать действия США.
Постернак считает, что Путин целенаправленно продолжает дерзкие ракетные удары, демонстрируя миру, что Соединенные Штаты из-за желания сохранить контакты с Москвой не готовы и не хотят адекватно реагировать на варварские действия Кремля против гражданского населения Украины.
По его мнению, удары России по детским площадкам и жилым кварталам не случайны. Россияне четко осознают, куда целятся.
Политтехнолог считает, что главная цель США – возобновление полноценного дипломатического диалога с Россией. И Вашингтон шаг за шагом двигается в этом направлении, в то время как Кремль охотно играет на руку такой политике.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трампа призвали дать Украине все необходимое для победы.
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