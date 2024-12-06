Путин напомнил о ядерном оружии в Беларуси: что заставит его применить

Беларусь продолжает сближение с Россией Сегодня страны подписали межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Высшего государственного совета Союзного государства. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию российского издания "ТАСС".

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Выступая на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Беларуси, Владимир Путин отметил, что договор определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Беларуси, целостности и неприкосновенности территорий и внешней границе союзного государства с привлечением всех имеющихся сил и средств.

"Речь идет, в частности, и о российском тактическом ядерном оружии, расположенном по предложению президента Беларуси на территории Белорусской Республики", — уточнил Путин.

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, как и глава России Владимир Путин, теперь якобы распоряжается "ядерным чемоданом", якобы контролирующим применение ядерного оружия, расположенного на территории страны. Лидеры Беларуси и РФ имеют свои "красные кнопки" и ядерные чемоданы. Об этом журналистам рассказал госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Отвечая на вопрос о проекте договора между Беларусью и Россией о гарантиях безопасности в рамках Высшего государственного совета Союзного государства, Вольфович заявил, что не уполномочен раскрывать всю информацию о возможности применения ядерного оружия и объявлять все пункты, прописанные в документе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин согласился разместить "Орешник" в Беларуси.