Путин направил Трампу четкий сигнал относительно сроков войны против Украины

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин не рассматривает объявленное на 9 мая "перемирие" как реальный шаг к завершению войны против Украины. Эта инициатива скорее является политическим сигналом, адресованным Дональду Трампу, считает военный эксперт Павел Лакийчук.
Владимир Путин
По его словам, в Кремле очень обеспокоились после недавней встречи Трампа с Владимиром Зеленским в Ватикане. Там считалось, что Трамп будет действовать в фарватере политики Путина, однако его прямые контакты с украинским и европейскими лидерами стали угрозой для планов Москвы.
Как говорит Лакийчук, Трамп выступает за всеобъемлющее перемирие и немедленное прекращение огня. Путин же использует риторику мира как инструмент для затягивания войны. Его логика – сначала условия капитуляции, потом мир, и только после этого – остановка боевых действий. То есть переговоры для него только прикрытие продолжения агрессии, отметил эксперт.
Он также напомнил, что после разговора с Трампом президент Зеленский четко обозначил приоритеты, соответствующие американскому видению: в центре — жизнь украинцев, безусловное прекращение огня и мирные переговоры с гарантиями недопущения новой агрессии.
Однако, подчеркивает Лакийчук, у Путина совсем другие приоритеты – обратные.
По мнению Лакийчука, главная цель такого перемирия — не мир, а обеспечение безопасности для союзников Путина, которые приедут на парад в Москву, а также создание паузы для укрепления позиций армии РФ на фронте.
Также, по словам эксперта, Путину важно создать впечатление, что именно он контролирует ситуацию.
Когда Трамп заявляет, что у Зеленского нет карт в переговорах, Путин отвечает: мол, и у тебя их нет. Все козыри – у меня. Если Трамп играет в шахматы, то Путин играет в Чапаева, — подытожил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Рубио может приехать в Москву на парад.
Новости