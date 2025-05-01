Путин направил Трампу четкий сигнал относительно сроков войны против Украины

Кремлевский диктатор Владимир Путин не рассматривает объявленное на 9 мая "перемирие" как реальный шаг к завершению войны против Украины. Эта инициатива скорее является политическим сигналом, адресованным Дональду Трампу, считает военный эксперт Павел Лакийчук.

Владимир Путин

По его словам, в Кремле очень обеспокоились после недавней встречи Трампа с Владимиром Зеленским в Ватикане. Там считалось, что Трамп будет действовать в фарватере политики Путина, однако его прямые контакты с украинским и европейскими лидерами стали угрозой для планов Москвы.

Как говорит Лакийчук, Трамп выступает за всеобъемлющее перемирие и немедленное прекращение огня. Путин же использует риторику мира как инструмент для затягивания войны. Его логика – сначала условия капитуляции, потом мир, и только после этого – остановка боевых действий. То есть переговоры для него только прикрытие продолжения агрессии, отметил эксперт.

Он также напомнил, что после разговора с Трампом президент Зеленский четко обозначил приоритеты, соответствующие американскому видению: в центре — жизнь украинцев, безусловное прекращение огня и мирные переговоры с гарантиями недопущения новой агрессии.

Однако, подчеркивает Лакийчук, у Путина совсем другие приоритеты – обратные.

"И то, что Путин начинает проигрывать на дипломатическом поле, его раздражает. Мне кажется, заявление о "перемирии" ко дню победы — этакий большой троллинг Трампа. Президент США заявлял, что в течение своих 100 дней президентство завершит войну в Украине, приведет стороны к прекращению огня. Путин своим месседжем ему говорит: "Дональд, война не закончится, мы будем бить по украинцам. Война будет прекращена тогда, когда решу я, а не ты. Вот я решил 9 мая, значит будет 9 мая", — говорит Лакийчук.

По мнению Лакийчука, главная цель такого перемирия — не мир, а обеспечение безопасности для союзников Путина, которые приедут на парад в Москву, а также создание паузы для укрепления позиций армии РФ на фронте.

Также, по словам эксперта, Путину важно создать впечатление, что именно он контролирует ситуацию.

Когда Трамп заявляет, что у Зеленского нет карт в переговорах, Путин отвечает: мол, и у тебя их нет. Все козыри – у меня. Если Трамп играет в шахматы, то Путин играет в Чапаева, — подытожил эксперт.

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