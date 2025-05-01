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Путин направил Трампу четкий сигнал относительно сроков войны против Украины

Путин четко демонстрирует Трампу, что козырей на руках «нет» не только у Зеленского, но и самого президента США

1 мая 2025, 16:59 comments8672
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин не рассматривает объявленное на 9 мая "перемирие" как реальный шаг к завершению войны против Украины. Эта инициатива скорее является политическим сигналом, адресованным Дональду Трампу, считает военный эксперт Павел Лакийчук.

Путин направил Трампу четкий сигнал относительно сроков войны против Украины

Владимир Путин

По его словам, в Кремле очень обеспокоились после недавней встречи Трампа с Владимиром Зеленским в Ватикане. Там считалось, что Трамп будет действовать в фарватере политики Путина, однако его прямые контакты с украинским и европейскими лидерами стали угрозой для планов Москвы.

Как говорит Лакийчук, Трамп выступает за всеобъемлющее перемирие и немедленное прекращение огня. Путин же использует риторику мира как инструмент для затягивания войны. Его логика – сначала условия капитуляции, потом мир, и только после этого – остановка боевых действий. То есть переговоры для него только прикрытие продолжения агрессии, отметил эксперт.

Он также напомнил, что после разговора с Трампом президент Зеленский четко обозначил приоритеты, соответствующие американскому видению: в центре — жизнь украинцев, безусловное прекращение огня и мирные переговоры с гарантиями недопущения новой агрессии.

Однако, подчеркивает Лакийчук, у Путина совсем другие приоритеты – обратные.

"И то, что Путин начинает проигрывать на дипломатическом поле, его раздражает. Мне кажется, заявление о "перемирии" ко дню победы — этакий большой троллинг Трампа. Президент США заявлял, что в течение своих 100 дней президентство завершит войну в Украине, приведет стороны к прекращению огня. Путин своим месседжем ему говорит: "Дональд, война не закончится, мы будем бить по украинцам. Война будет прекращена тогда, когда решу я, а не ты. Вот я решил 9 мая, значит будет 9 мая", — говорит Лакийчук.

По мнению Лакийчука, главная цель такого перемирия — не мир, а обеспечение безопасности для союзников Путина, которые приедут на парад в Москву, а также создание паузы для укрепления позиций армии РФ на фронте.

Также, по словам эксперта, Путину важно создать впечатление, что именно он контролирует ситуацию.

Когда Трамп заявляет, что у Зеленского нет карт в переговорах, Путин отвечает: мол, и у тебя их нет. Все козыри – у меня. Если Трамп играет в шахматы, то Путин играет в Чапаева, — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Рубио может приехать в Москву на парад.




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Источник: https://uatv.ua/uk/peremyr-ya-do-9-travnya-tse-troling-trampa-lakijchuk-poyasnyv-namiry-putina/
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