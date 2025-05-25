Путин направил Трампу выразительный сигнал по переговорам с Украиной: детали

Россия пытается избежать реального диалога с Украиной, даже несмотря на заявления кремлевского диктатора Владимира Путина, что он якобы готов украсть с Киевом меморандум. Об этом говорит политолог Игорь Чаленко.

Путин и Трамп

По его словам, подобным поведением Кремль демонстрирует пренебрежение не только к Киеву, но и президенту США Дональду Трампу, который активно пытается способствовать урегулированию военного конфликта.

Как говорит политолог, вместо конкретных шагов по прекращению войны, российский МИД начал выдвигать абсурдные условия. К примеру, директор правового департамента ведомства Максим Мусихин заявил, что подписать меморандум можно будет только при условии "новой власти" в Украине. Также он намекнул, что спикер парламента Руслан Стефанчук "не подходит" на роль подписанта, а действующего президента Владимира Зеленского в Кремле называют "нелегитимным".

"Это новая причина, чтобы вообще ничего не подписывать и показать тотальную абсурдность переговорного процесса", — заявил эксперт.

Не исключено, говорит политолог, что Мусихин озвучивает позицию Кремля о том, что переговоров больше не будет, в том числе и в Ватикане. А все потому, что любой переговорный процесс, даже формальный, предполагает некоторые компромиссы, на которые РФ ни в коем случае идти не хочет.

По словам политолога, Россия своими заявлениями четко посылает сигнал Трампу о том, как она относится к нему лично.

Правда в том, добавляет эксперт, что Кремль попирает позицию США, в то время как Вашингтон не использует благоприятный момент, чтобы усилить давление на российского агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в России сбросили маски и выставили ряд неприемлемых условий для Украины.



