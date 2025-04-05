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Кравцев Сергей
О посланнике российского диктатора Владимире Путине Кирилле Дмитриеве в последнее время слишком много говорят. Он едва ли не самый главный представитель диктатора на достаточно важных переговорах из США. Дошло уже до того, что его записали в преемники преступника №1. Об этом у себя в Facebook пишет известный дипломат, политолог Вадим Трюхан.
Кирилл Дмитриев. Фото: из открытых источников
Что же касается Кирилла Дмитриева, то, по мнению Вадима Трюхана, он просто играет роль отвлекающего внимания от преступлений хуторской хунты и проникающего в сердце Трампа профессионального бизнес-переговорщика.
Читайте на портале "Комментарии" — представитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев издал неожиданную позицию по гарантиям безопасности для Украины. Об этом сообщает Fox News, цитируя интервью Дмитриева.
Сначала Дмитриев заявил, что администрация президента США Дональда Трампа достигла значительного прогресса во время диалога с Россией. Дмитриев также заявил, что ранее США отказывались воспринимать российскую позицию.
При этом представитель Путина сам решил затронуть тему гарантий безопасности для Украины.
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