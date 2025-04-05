Путин направил в США своего преемника: что на самом деле происходит

О посланнике российского диктатора Владимире Путине Кирилле Дмитриеве в последнее время слишком много говорят. Он едва ли не самый главный представитель диктатора на достаточно важных переговорах из США. Дошло уже до того, что его записали в преемники преступника №1. Об этом у себя в Facebook пишет известный дипломат, политолог Вадим Трюхан.

Кирилл Дмитриев. Фото: из открытых источников

"А в самом деле, кто это существо? Ответ на поверхности. Это отвлекающий маневр. Никогда ни при каких обстоятельствах КГБшники не доверяются чужакам. У них в чести только свои. С Путиным тоже самое. Если он когда-нибудь решит передать власть кому-то, что еще далеко не факт, он отдаст ее близкому соратнику", – отметил эксперт.

Что же касается Кирилла Дмитриева, то, по мнению Вадима Трюхана, он просто играет роль отвлекающего внимания от преступлений хуторской хунты и проникающего в сердце Трампа профессионального бизнес-переговорщика.

"Не понимаю, как это до сих пор не поняли американцы, принимающие его с открытым забралом", – подытожил эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — представитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев издал неожиданную позицию по гарантиям безопасности для Украины. Об этом сообщает Fox News, цитируя интервью Дмитриева.

Сначала Дмитриев заявил, что администрация президента США Дональда Трампа достигла значительного прогресса во время диалога с Россией. Дмитриев также заявил, что ранее США отказывались воспринимать российскую позицию.

"То, что сделала команда Трампа — они поняли, каким может быть пространство для решений, и они достигли первой деэскалации в конфликте, которая заключается в прекращении ударов по энергетической инфраструктуре между Россией и Украиной. Поэтому мы ведем хорошие дискуссии. Наши дипломаты также обсуждают возможные результаты", — заявил Дмитриев.

При этом представитель Путина сам решил затронуть тему гарантий безопасности для Украины.



