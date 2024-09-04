Путин нарушает негласное соглашение с США: какая страшная угроза ожидает Украину

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Ткачик Олеся
В информационном пространстве были две важные новости, которые, казалось бы, не связаны между собой. Первая это то, что Иран планирует передать России баллистические ракеты, а вторая, что США приблизились к решению о разрешении на удары в глубь России и могут передать Украине ракеты JASSM с дальностью от 370 до 800 км, отмечает политолог Виктор Андрусив.
Владимир Путин
Впрочем, по его словам, как раз эти две новости и связаны друг с другом. Он напомнил, что кремлевский диктатор Владимир Путин еще в 2022 году вместе с шахедами попросил баллистические ракеты, и Иран сначала согласился предоставить, а тогда все переиграло и ракеты не уехали. Реакция США тогда была, такой мол, если это произойдет, то они предоставят ракеты дальнего радиуса действия Украине. И именно это заявление охладило желание Путина получать иранские баллистические ракеты.
Сейчас, по словам эксперта, Путин приглашает ракеты с риском получить удары по своей территории. Вероятно, добавляет Андрусов, для него существует некое принципиальное видение ситуации.
По его словам, хорошего здесь для Украины действительно очень мало.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , чем опасны иранские баллистические ракеты.
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