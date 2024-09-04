Путин нарушает негласное соглашение с США: какая страшная угроза ожидает Украину

В информационном пространстве были две важные новости, которые, казалось бы, не связаны между собой. Первая это то, что Иран планирует передать России баллистические ракеты, а вторая, что США приблизились к решению о разрешении на удары в глубь России и могут передать Украине ракеты JASSM с дальностью от 370 до 800 км, отмечает политолог Виктор Андрусив.

Владимир Путин

Впрочем, по его словам, как раз эти две новости и связаны друг с другом. Он напомнил, что кремлевский диктатор Владимир Путин еще в 2022 году вместе с шахедами попросил баллистические ракеты, и Иран сначала согласился предоставить, а тогда все переиграло и ракеты не уехали. Реакция США тогда была, такой мол, если это произойдет, то они предоставят ракеты дальнего радиуса действия Украине. И именно это заявление охладило желание Путина получать иранские баллистические ракеты.

"Собственно, это соглашение по умолчанию и являлось основной причиной, почему нам не позволяли бить вглубь России и не предоставляли соответствующее оружие. США не хотели, чтобы Путин усиливал Иран своими технологиями в обмен на баллистику. С другой стороны, запас баллистических ракет Кремля оценивался как низкий, поэтому американские аналитики считали, что особого влияния на ход боевых действий у них не будет", — говорит Андрусив.

Сейчас, по словам эксперта, Путин приглашает ракеты с риском получить удары по своей территории. Вероятно, добавляет Андрусов, для него существует некое принципиальное видение ситуации.

"Поскольку большинство ракет он использует для ударов по энергетике, то, на мой взгляд, он считает, что уничтожение нашей энергетики позволит ему получить переговоры на своих условиях. Очевидно, что в генштабе РФ считают, что сложная зима может повлечь за собой серьезные проблемы в украинском обществе. Они продолжают грезить революцией против власти, которая поможет им выиграть войну. Что же, как минимум, это свидетельствует, что в победу на поле боя они не сильно верят", — говорит Андрусив.

По его словам, хорошего здесь для Украины действительно очень мало.

"Но то, что США применили сдерживающую аргументацию, по моему мнению, может остановить поставки иранских ракет в РФ. Хотя и мы не получим разрешения на удары вглубь", – добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , чем опасны иранские баллистические ракеты.



