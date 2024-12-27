Путин нашел для Шойгу новую должность

Диктатор РФ Владимир Путин создал Научно-экспертный совет безопасности, руководителем которого назначил секретаря Совбеза России Сергея Шойгу.

Шойгу остается в окружении Путина. Фото из открытых источников

Указом Путина об образовании нового органа одновременно ликвидируется Научный совет при Совбезе РФ. Кроме того, утверждается персональный состав созданного Научно экспертного совета во главе с Сергеем Шойгу. В ее президиум, кроме руководителя, вошли 13 человек.

Отмечается, что Научно-экспертный совет сформирован "в целях повышения эффективности научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности Совета безопасности и его рабочих органов".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия РФ захватила село Украинка на южном фасе фронта возле города Покровск Донецкой области, сообщает Deep State. По информации паблика, на Покровском направлении россияне также продвинулись в районе Песчаного, Даченского, Лысовки, Нововасиловки и Новоелизаветовки. Кроме того, сообщается, что на Кураховском направлении враг продвинулся в Курахово и в районе Солнцевки.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ближних боях военные из Северной Кореи достаточно смелы и "заточены" на выполнение задачи даже ценой смерти, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". По словам офицера ВСУ, солдат КНДР можно сравнить с работами, которые не понимают, куда идут и какова их цель. "Они запрограммированы на одноразовую задачу, которую им прописали в коде разработчики. Где-то даже смелее россиян. Как видите, в плен пока не взяли ни одного, что является лишним доказательством моих слов", — добавил он.