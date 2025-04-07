Путин нашел еще одного союзника: кого хочет "связать" войной против Украины

Кремль вовлекает в войну против Украины все больше граждан РФ. Очередное решение Госдумы легализует роль российской церкви в войне.

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В Центре противодействия дезинформации пояснили, что депутаты российской Госдумы планируют предоставить статус ветерана священнослужителям РПЦ, находящимся в зоне боевых действий не менее четырех месяцев. Российские медиа, как отметили в ЦПД, пишут, что эти изменения в законодательство поддержали и Минобороны РФ, и патриарх РПЦ Кирилл.

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что Кремль, придавая статус ветерана гражданским священникам, институционально закрепляет свой военный союз с РПЦ. Отмечается, что такая практика — еще одно из доказательств того, что РПЦ не является независимой религиозной организацией, а государственной структурой, которая активно помогает Кремлю в пропаганде войны и мобилизации.

"С первых дней вторжения российских войск в Украину РПЦ действует как один из главных идеологов вооруженной агрессии. Русская церковь пытается заманить в армию как можно больше людей, продвигая нарративы о "священной войне" за идеи "русского мира" и противостояния с "бездуховным Западом", — говорится в сообщении ЦПД.

Напомним, российские войска продолжают обстреливать территорию Украины. Украинские чиновники, как писал портал "Комментарии", отмечают, что Россия усилила обстрелы, а от вражеских ударов гибнут гражданские люди. По словам Харьковского городского головы Игоря Терехова, в марте 2025 атаки со стороны РФ значительно усилились.

В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что такими обстрелами Кремль стремится склонить украинцев к "миру любой ценой".



