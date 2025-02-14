Путин нашел ключ к сердцу Трампа: что от него хочет получить

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что администрация Дональда Трампа поддерживает контакты с Кремлем. Как отметил в эфире 24 канала политолог Валерий Клочок, перед принятием важных решений, в частности, относительно условий завершения войны, происходит коммуникация именно на этом уровне.

Владимир Путин

По его словам, Трамп стремится прекратить войну, однако это может предусматривать некоторые уступки со стороны Украины. Впрочем, Москва пытается добиться величайших уступок с украинской стороны.

Клочок подчеркнул, что Трамп лично провел телефонный разговор с Путиным, а их команды активно взаимодействуют. Одним из подтверждений тому является обмен пленными, в рамках которого из российской тюрьмы освободили американца Марка Фогеля. В то же время, остается неизвестным, кого США передали России в рамках этого обмена.

При этом политолог подчеркнул, что переговорные процессы не проходят в формате встречи Трампа и Путина, когда они встречаются, а затем идут думать, что делать. В таких вопросах работают команды, представители президентов, а затем – руководители соответствующих ведомств.

По мнению эксперта, хотя Трамп стремится завершить войну, его предложения могут не устраивать Украину. В частности, он рассматривает вариант, при котором гарантии безопасности для нашего государства будет предоставлять Европа, тогда как США могут продолжить военную поддержку в обмен на доступ к украинским редкоземельным металлам.

В то же время, Киев вполне справедливо настаивает на достижении максимальных целей – восстановлении границ 1991 года, выплате репараций и привлечении к ответственности военных преступников.

"Однако позиция команды Трампа сейчас другая – уступить обе стороны. А интенсификация обстрелов Украины связана с тем, что силовым способом продемонстрировать Трампу и Украине, что уступки со стороны Украины должны быть как можно больше", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп готовит Украине смесь финского и корейского сценариев.



