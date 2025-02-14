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Путин нашел ключ к сердцу Трампа: что от него хочет получить

У Трампа говорят, что и РФ, и Украина должны пойти на уступки, впрочем, в Кремле думают по-другому

сегодня, 09:34
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Ткачик Олеся

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что администрация Дональда Трампа поддерживает контакты с Кремлем. Как отметил в эфире 24 канала политолог Валерий Клочок, перед принятием важных решений, в частности, относительно условий завершения войны, происходит коммуникация именно на этом уровне.

Путин нашел ключ к сердцу Трампа: что от него хочет получить

Владимир Путин

По его словам, Трамп стремится прекратить войну, однако это может предусматривать некоторые уступки со стороны Украины. Впрочем, Москва пытается добиться величайших уступок с украинской стороны.

Клочок подчеркнул, что Трамп лично провел телефонный разговор с Путиным, а их команды активно взаимодействуют. Одним из подтверждений тому является обмен пленными, в рамках которого из российской тюрьмы освободили американца Марка Фогеля. В то же время, остается неизвестным, кого США передали России в рамках этого обмена.

При этом политолог подчеркнул, что переговорные процессы не проходят в формате встречи Трампа и Путина, когда они встречаются, а затем идут думать, что делать. В таких вопросах работают команды, представители президентов, а затем – руководители соответствующих ведомств.

По мнению эксперта, хотя Трамп стремится завершить войну, его предложения могут не устраивать Украину. В частности, он рассматривает вариант, при котором гарантии безопасности для нашего государства будет предоставлять Европа, тогда как США могут продолжить военную поддержку в обмен на доступ к украинским редкоземельным металлам.

В то же время, Киев вполне справедливо настаивает на достижении максимальных целей – восстановлении границ 1991 года, выплате репараций и привлечении к ответственности военных преступников.

"Однако позиция команды Трампа сейчас другая – уступить обе стороны. А интенсификация обстрелов Украины связана с тем, что силовым способом продемонстрировать Трампу и Украине, что уступки со стороны Украины должны быть как можно больше", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп готовит Украине смесь финского и корейского сценариев.




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Источник: https://24tv.ua/komunikatsiya-komand-donalda-trampa-volodimira-putina-chogo-voni_n2751751
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