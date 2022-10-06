Путин нашел на кого повесить провал войны в Украине, – ISW

Президент РФ Владимир Путин готовит почву для увольнения министра обороны Сергея Шойгу, переложив вину за поражение в войне. Сейчас глава Кремля ищет поддержки среди силовиков, пытаясь укрепить свои позиции. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Аналитики считают, растущая критика частичной мобилизации и провалы на фронте заставляют Путина обвинять министра обороны Сергея Шойгу.

Путин своим указом в среду отложил мобилизацию всех студентов, в том числе заочников и магистрантов, и публично заявил, что Минобороны не внесло своевременные изменения в нормативно-правовую базу по спискам не подлежащих мобилизации, потребовав внести коррективы.

Глава Кремля, похоже, настраивает на то, чтобы Шойгу взял на себя вину за неудачи вторжения в Украину.

Аналитики отмечает, что Путин будет воздерживаться от увольнения Шойгу столько, сколько сможет, чтобы продолжать обвинять его в военных неудачах и заручиться поддержкой других групп, прежде всего среди силовиков.

Сменивший Шойгу министр должен будет взять на себя ответственность за неудачи, которые произойдут после начала его пребывания в должности.

Путин уже работает над улучшением своей поддержки среди националистически настроенных блогеров и силовиков, таких как создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров, которому присвоил звание генерал-полковника, считают эксперты.

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