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Путин нашел на кого повесить провал войны в Украине, – ISW

При этом Путин будет воздерживаться от увольнения Шойгу

сегодня, 08:00 comments1312
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент РФ Владимир Путин готовит почву для увольнения министра обороны Сергея Шойгу, переложив вину за поражение в войне. Сейчас глава Кремля ищет поддержки среди силовиков, пытаясь укрепить свои позиции. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Путин нашел на кого повесить провал войны в Украине, – ISW

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Аналитики считают, растущая критика частичной мобилизации и провалы на фронте заставляют Путина обвинять министра обороны Сергея Шойгу.

Путин своим указом в среду отложил мобилизацию всех студентов, в том числе заочников и магистрантов, и публично заявил, что Минобороны не внесло своевременные изменения в нормативно-правовую базу по спискам не подлежащих мобилизации, потребовав внести коррективы.

Глава Кремля, похоже, настраивает на то, чтобы Шойгу взял на себя вину за неудачи вторжения в Украину.

Аналитики отмечает, что Путин будет воздерживаться от увольнения Шойгу столько, сколько сможет, чтобы продолжать обвинять его в военных неудачах и заручиться поддержкой других групп, прежде всего среди силовиков.

Сменивший Шойгу министр должен будет взять на себя ответственность за неудачи, которые произойдут после начала его пребывания в должности.

Путин уже работает над улучшением своей поддержки среди националистически настроенных блогеров и силовиков, таких как создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров, которому присвоил звание генерал-полковника, считают эксперты.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-5
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