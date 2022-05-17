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Путин нашел новую причину войны в Украине – винит Запад

Президент РФ хотел достучаться до Запада, но не услышал ответа на свои призывы и решил начать войну против Украины

сегодня, 16:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Те, события, которые сегодня происходят в Украине – это последствия "непродуманной политики Запада". Как передает издание "Комментарии", такое мнение в ходе совещания, посвященного нефтяной отрасли, высказал президент России Владимир Путин, пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Путин нашел новую причину войны в Украине – винит Запад

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин обиделся на коллективный Запад, который, оказывается, десятилетия просто игнорировал призывы и требования России о безопасности. Также обида Путина состоит в том, что это с позволения Запада, оказывается в Киеве окрепли "националистические неофашистские элементы", которые до сих пор не дают покоя Москве.

Также досталось коллективному Западу от Путина и за то, что на протяжении 8 лет продолжались боевые действия на юго-востоке Украины. Российская армия, в понимании хозяина Кремля, конечно же, не имеет отношения к тем событиям. Это, по мнению Путина, "киевский режим" все эти 89 лет проводил боевые действия. 

Догадывается Владимир Путин, что нефтяного эмбарго не избежать и российский бюджет уже начинает существенно терять от санкций. Поэтому высказался и в отношении санкций, заявив, что те ограничения, которые ввела Европа, в первую очередь, бьют по странам ЕС, где начинается энергетическая инфляция, но на Западе никто не спешит признавать свои ошибки и, наоборот, во всем винят Россию.

Читайте на портале "Комментарии" — на Банковой назвали причины, почему переговорный процесс с Россией зашел в тупик и пока неизвестно, когда он может возобновиться.

Также издание "Комментарии" сообщало - президент Украины Владимир Зеленский высказался о судьбе военных "Азовстали", рассказав о спецоперации.



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Источник: https://ria.ru/20220517/ukraina-1789046368.html
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