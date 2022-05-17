Путин нашел новую причину войны в Украине – винит Запад

Те, события, которые сегодня происходят в Украине – это последствия "непродуманной политики Запада". Как передает издание "Комментарии", такое мнение в ходе совещания, посвященного нефтяной отрасли, высказал президент России Владимир Путин, пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин обиделся на коллективный Запад, который, оказывается, десятилетия просто игнорировал призывы и требования России о безопасности. Также обида Путина состоит в том, что это с позволения Запада, оказывается в Киеве окрепли "националистические неофашистские элементы", которые до сих пор не дают покоя Москве.

Также досталось коллективному Западу от Путина и за то, что на протяжении 8 лет продолжались боевые действия на юго-востоке Украины. Российская армия, в понимании хозяина Кремля, конечно же, не имеет отношения к тем событиям. Это, по мнению Путина, "киевский режим" все эти 89 лет проводил боевые действия.

Догадывается Владимир Путин, что нефтяного эмбарго не избежать и российский бюджет уже начинает существенно терять от санкций. Поэтому высказался и в отношении санкций, заявив, что те ограничения, которые ввела Европа, в первую очередь, бьют по странам ЕС, где начинается энергетическая инфляция, но на Западе никто не спешит признавать свои ошибки и, наоборот, во всем винят Россию.

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