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Путин нашел новую стратегию, как заставить Трампа забыть об Украине

Россия всеми силами отвлекает США от обсуждения темы прекращения войны в Украине

сегодня, 17:13
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Ткачик Олеся

Россия намеренно отвлекает внимание от войны в Украине, сосредотачивая переговоры с Вашингтоном на второстепенных вопросах, считает политолог Олег Лисный.

Путин нашел новую стратегию, как заставить Трампа забыть об Украине

Владимир Путин

По его словам, между РФ и США существуют параллельные треки переговоров, касающиеся, прежде всего, дипломатического сближения. В частности, обсуждается возобновление работы посольств, возобновление авиасообщения и даже поставки запчастей в самолеты, которые Россия незаконно удерживает.

"Что происходит на самом деле? Трамп взбешен. Ему не нравится, но лидер Америки все равно находится в иллюзии, что он все-таки переговорщик и россиян передавит. Но они размыли вопросы войны другими своими "хотелками", — считает эксперт.

По его убеждению, Москва сознательно избегает темы войны в Украине, отделяя ее от глобальной повестки дня. По словам эксперта, риторика Кремля сводится к тому, что "о войне поговорим потом, а сейчас — поделим мир, договоримся о заработках, нормализуем отношения". К сожалению, такая подача резонирует в США – и, в частности, в Трампа, добавил политолог.

По его мнению, сейчас США пытаются играть ведущую роль в переговорах, хотя фактически находятся в догоняющих позициях. Между тем, Трамп ищет новые "быстрые победы" — после неудач в вопросах Украины и Израиля он, похоже, переключился на иранское направление. Это, считает Лисный, тревожный сигнал, ведь политик может воспринять заморозку войны как успех и потерять к ней интерес.

При этом политолог обратил внимание на сообщение Госдепа о том, что Трамп четко обозначил приоритет: прекращение огня — единственная приемлемая повестка дня. Впрочем, как считает эксперт, Путин не даст Трампу забыть о войне.

"Потому что это преступник, который как серийный маньяк, не может остановиться и все равно будет давать почву для того, чтобы Трамп хотя бы злился. Мне кажется, злоба Трампа — это, конечно, прекрасно, но хотелось бы, чтобы он переходил к действиям хотя бы к тем, которые обещал", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, вероятно, Виткофф готовит Киев и Москву к переговорам.




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Источник: https://uatv.ua/uk/rf-rozmyvaye-temu-vijny-a-tramp-oskazhenilyj-rosijsko-amerykanski-vidnosyny-proanalizuvav-lisnyj/
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