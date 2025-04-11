Путин нашел новую стратегию, как заставить Трампа забыть об Украине

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Ткачик Олеся
Россия намеренно отвлекает внимание от войны в Украине, сосредотачивая переговоры с Вашингтоном на второстепенных вопросах, считает политолог Олег Лисный.
Владимир Путин
По его словам, между РФ и США существуют параллельные треки переговоров, касающиеся, прежде всего, дипломатического сближения. В частности, обсуждается возобновление работы посольств, возобновление авиасообщения и даже поставки запчастей в самолеты, которые Россия незаконно удерживает.
По его убеждению, Москва сознательно избегает темы войны в Украине, отделяя ее от глобальной повестки дня. По словам эксперта, риторика Кремля сводится к тому, что "о войне поговорим потом, а сейчас — поделим мир, договоримся о заработках, нормализуем отношения". К сожалению, такая подача резонирует в США – и, в частности, в Трампа, добавил политолог.
По его мнению, сейчас США пытаются играть ведущую роль в переговорах, хотя фактически находятся в догоняющих позициях. Между тем, Трамп ищет новые "быстрые победы" — после неудач в вопросах Украины и Израиля он, похоже, переключился на иранское направление. Это, считает Лисный, тревожный сигнал, ведь политик может воспринять заморозку войны как успех и потерять к ней интерес.
При этом политолог обратил внимание на сообщение Госдепа о том, что Трамп четко обозначил приоритет: прекращение огня — единственная приемлемая повестка дня. Впрочем, как считает эксперт, Путин не даст Трампу забыть о войне.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, вероятно, Виткофф готовит Киев и Москву к переговорам.
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