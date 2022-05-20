Путин нашел замену старым генералам в войне против Украины, – полковник СБУ

Президент России Владимир Путин набирает молодых офицеров вместо профнепригодных старых генералов. Капитальные перестановки в военном руководстве страны-агрессора вполне ясны, потому что старые генералы показали свою неэффективность. Они уже достаточно показали, чего стоят в войне против Украины. Как сообщает издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал полковник СБУ, нардеп Роман Костенко.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам полковника, Путину и его окружению, которое развязало и продолжает поддерживать войну в Украине, приходится проводить кардинальные изменения, в первую очередь благодаря нашим защитникам, которые полностью разрушили планы врага. Россияне шли в Украину, пытаясь провести скорую войну и триумфально победить. Командовали русским войском старые генералы, большинство которых еще начинали свою карьеру с советщины. К тому же большинство этих российских полководцев получили свои высокие должности за кумовство, или же за большие деньги.

Роман Костенко отметил, понимая, что блицкриг в Украине провален и старые генералы не продемонстрировали того, что от них ожидали, Путин решил теперь сделать ставку на молодых офицеров, которые, возможно, менее опытные, однако более амбициозные и отважные.

Костенко считает, что Путин предлагает молодым российским офицерам хорошее будущее, карьеру и деньги, если они выполнят поставленные им задачи в Украине.

Ну а на примере советского образца генералов в Кремле показали молодым русским военным, как не нужно делать, чтобы выжить и получить хорошее будущее.

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