Путин рассказал о цели встречи с Байденом

Российский лидер Владимир Путин назвал целью встречи с государственным главой США Джозефом Байденом восстановление контактов. Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на ТАСС.

Джо Байден и Владимир Путин - фото из открытых источников

Глава Кремля также отметил, что хочет наладить диалог по направлениям, которые представляют "взаимный интерес". Путин заявлял в интервью "Россия 1", что в экономик Российской Федерации и Соединенных Штатов присутствует взаимная заинтересованность.

"Многие компании американские хотят работать у нас. Их "за уши" вытаскивают с нашего рынка, они уступают место конкурентам. Это что, идет разве на пользу американской экономике?" — сказал он.

Целью саммита РФ и США российский президент назвал восстановление личных контактов, отношений, налаживание диалога и сотрудничества по представляющим взаимные интересы направлениям.

Напомним, что знаменитый американский еженедельник Time выпустил символическую обложку накануне встречи президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена с российским лидером Владимиром Путиным, которая должна состояться 16 июня в Женеве. На ней изображен американский государственный глава в солнцезащитных очках. В зеркальном отражении аксессуара виднеется двойное изображение главы Кремля.

Ранее также сообщалось, что многие украинцы с нетерпением ждут приближающегося саммита американского и российского президентов. Какой будет встреча Джозефа Байдена и Владимира Путина в ракурсе войны на востоке Украины, интернет-издание "Комментарии" предложило оценить экспертам. Все подробности — в нашем материале.

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