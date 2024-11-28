Путин назвал цели России в Украине: чем пригрозил диктатор

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Генштаб и Министерство обороны РФ выбирают цели для удара баллистической ракетой "Орешник" по Украине. По его словам, цели будут зависеть от угроз, которые они будут нести для России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин выступил на саммите ОДКБ с заявлением, что массированная атака РФ по Украине с применением 90 ракет и 100 беспилотников стала якобы "ответом на непрерывные удары по российской территории американскими ракетами ATACMS".

"Россия будет отвечать на продолжающиеся удары западным дальнобойным оружием, в том числе возможным продолжением боевых испытаний Орешника", – заявил Путин.

Путин описал "Орешник", как современное оружие, которое может уничтожать "высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты". По его словам, после удара этой ракетой, все попавшее в эпицентре взрыва "превращается в пыль". Однако, Путин утверждает, что это оружие как бы не является оружием массового уничтожения.

Также Путин назвал цели России в Украине для применения ракетных ударов.

"Минобороны и Генштаб подбирают цели для ударов по Украине. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве... Россия будет выбирать средства поражения в зависимости от характера избранных целей и создаваемых для России угроз", – добавил Путин.

Отметим, что несмотря на заявления России о высокоточном оружии, наносящем удары только по военным и стратегическим объектам, российские ракеты неоднократно попадали в жилые дома и убивали гражданских.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Тимоти Снайдер назвал три сценария начала третьей мировой войны и один вариант, как ее предотвратить.

Также "Комментарии" писали о том, что у Путина выставили условия для окончания войны в Украине.