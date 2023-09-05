Путин назвал две черты, ставшие нормой в Украине

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Slava Kot
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
Президент России Владимир Путин принял участие в заседании организационного комитета "Победа", где указал на две черты, которые, по мнению российского диктатора, стали нормой в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
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Путин утверждает, что Европа и Украина якобы переписывают историю для своих нужд.
Российский президент обвинил Украину в неонацизме и русофобии.
Напомним, что в начале Второй мировой войны СССР поддержал Гитлера и совместно вторгся на территорию Польши. А Европа осуждает как нацизм, так и сталинизм, приведший к миллионам жертв.
Что касается 21 века, то для обозначения политической идеологии в РФ используется термин "рашизм", основанный на "высоте русских", нетерпимости к элементам культур других народов, а также на ультранационализме. Кроме того, авторитетный американский историк Тимоти Снайдер предложил термин "шизофазизм", по его словам, это карикатура на фашизм или фашизм под маской борьбы с фашизмом.
Также "Комментарии" писали о бывшем президенте России Медведеве, который сделал циничные заявления по геноциду в Украине.
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