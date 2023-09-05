Путин назвал две черты, ставшие нормой в Украине

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин принял участие в заседании организационного комитета "Победа", где указал на две черты, которые, по мнению российского диктатора, стали нормой в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



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Путин утверждает, что Европа и Украина якобы переписывают историю для своих нужд.

" Нацизм в 1945 году был свергнут, но не уничтожен, и проявляется в том числе в виде русофобии", – считает Путин.

Российский президент обвинил Украину в неонацизме и русофобии.

"Русофобия и неонацизм стали нормой в Украине и в Прибалтике, а история стала использоваться как инструмент в борьбе. Сейчас история превращается в политику в Европе, где некоторым напрочь отразило память", — утверждает Путин и добавляет, что "история стала использоваться как оружие идеологической борьбы, так и России нужны адекватные инструменты защиты от него".

Напомним, что в начале Второй мировой войны СССР поддержал Гитлера и совместно вторгся на территорию Польши. А Европа осуждает как нацизм, так и сталинизм, приведший к миллионам жертв.

Что касается 21 века, то для обозначения политической идеологии в РФ используется термин "рашизм", основанный на "высоте русских", нетерпимости к элементам культур других народов, а также на ультранационализме. Кроме того, авторитетный американский историк Тимоти Снайдер предложил термин "шизофазизм", по его словам, это карикатура на фашизм или фашизм под маской борьбы с фашизмом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов рассказал, когда в последний раз видели настоящего Путина.

Также "Комментарии" писали о бывшем президенте России Медведеве, который сделал циничные заявления по геноциду в Украине.