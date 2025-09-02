Российский диктатор Владимир Путин заявил, что устойчивый мир в Украине зависит от решения вопроса расширения НАТО на восток. Такое заявление прозвучало от хозяина Кремля во время выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Владимир Путин сказал, что Запад якобы пытался "втянуть Украину в свою орбиту", а затем Киев стремился к военному альянсу НАТО, "который возглавляет США".

"Для того, чтобы украинское урегулирование было устойчивым и долгосрочным, необходимо устранить коренные причины кризиса, о которых я только что упоминал, и о которых я неоднократно упоминал ранее", – заявил кремлевский диктатор.

Интересно, что эти заявления прозвучали после встречи Путина с лидером Китая Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин заявил, что для окончания войны России против Украины необходимо устранить "первопричины кризиса". Другим пунктом урегулирования конфликта глава Кремля назвал потребность в восстановлении баланса сил в сфере безопасности.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия продолжает оставаться сырьевой страной, поставщиком ресурсов и лидеры Глобального Юга используют Москву для своих технологических и политических целей. Такое мнение у себя в Telegram высказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Глава ЦПД раскритиковал представление российской пропаганды о равенстве РФ с мощными государствами. Он отмечает, что Россия сегодня функционирует как "сырьевой придаток" и "инструмент для ослабления Запада", а не как независимый глобальный игрок.



