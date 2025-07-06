Путин назвал главную цель в войне против Украины

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что главная цель в войне против Украины состоит в том, чтобы иметь безопасное и мирное будущее в России. По его словам, именно поэтому русские солдаты умирают на войне в Украине.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин выступил на форуме Народного фронта "Все для Победы!", где сделал несколько пропагандистских заявлений по поводу войны в Украине. В одном из них диктатор объяснил, почему Россия сражается против Украины.

"Сегодня вся страна является единственным, сплоченным народным фронтом. И ваши инициативы, неравнодушие, энергия, ежедневная работа должны быть направлены на то, чтобы дать возможность миллионам людей внести свой вклад в победу, подчиненную нашей главной цели — безопасному и мирному будущему России", — сказал Путин.

Глава Кремля утверждает, что именно ради этого, россияне уходят на фронт и умирают.

"Ради этого мы все работаем. Ради этого ребята воюют на фронте и получают поистине всеобщую, всенародную поддержку", — добавил Путин.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, по данным Генштаба ВСУ, потери РФ превысили более миллиона человек убитыми и ранеными. По подсчетам CSIS, на войне в Украине потери России составляют 950 тысяч солдат, в том числе 250 тысяч считаются убитыми.

Украина с начала марта безусловно приняла предложение США о прекращении огня, однако Россия отвергает его, выставляя новые ультиматумы. Таким образом, Путин в любой момент мог остановить смерть своих граждан на войне.

Напомним, что среди основных целей России на войне Путин озвучивал ранее отказ Украины от собственных территорий, нейтральный внеблоковый статус, уменьшение численности армии и остановку западной помощи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина озвучила две ключевые цели на переговорах с Россией.

Также "Комментарии" писали о том, почему Путин боится выезжать из России с начала войны в Украине.