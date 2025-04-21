Путин назвал новые «законные цели» для ударов в Украине: среди них и кафе

Кремлевский диктатор Владимир Путин обвинил военнослужащих ВСУ в якобы "организации сборищ и пьянок в ресторанах". Как заявил диктатор, тем самым военные якобы превращают их в военные цели.

Владимир Путин

"Те люди, которые заслуживают самого серьезного наказания за содеянные преступления, такое тоже было, в ресторанах проводят сходки, собрания, совещания, что-то отмечают, водку пьют и так далее. Вот туда тоже был нанесен один из ударов. Это гражданский объект? Гражданский. Но цель какая? Военная", — цинично заявил Путин.

По его словам, с этим нужно разобраться, возможно, в двустороннем порядке — в результате диалога.

"Мы этого не исключаем. Так что мы это все проанализируем и будем принимать соответствующие решения", — заявил кремлевский диктатор.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 4 апреля ВС РФ нанесли удар якобы по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в одном из ресторанов Кривого Рога. Как сообщали в Минобороны России, в результате удара якобы удалось уничтожить 85 военных и иностранных офицеров.

Впрочем, в сети показали видео из камер наблюдения ресторана "Магеллан" в Кривом Роге, в котором, по утверждению Минобороны РФ проходило совещание украинских военных и иностранных наемников. При этом в оборонном ведомстве страны-агрессора утверждают, что "сверхточным ударом" уничтожили 80 иностранных наемников. Тем не менее, видео из камер наблюдения в момент прилета четко демонстрирует, что там не было никаких военных и наемников. Там находились только обычные гражданские посетители. Сам ресторан остался цел и пострадал лишь от ударной волны. Погибли только дети и люди на улице. То есть никаких 80 иностранных наемников не могли уничтожить, даже если бы они реально в том ресторане были.



