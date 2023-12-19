Путин назвал причину, почему не готов отказаться от "целей СВО"

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что не откажется от так называемых целей войны России против Украины. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Путин сделал во время выступления на коллегии Минобороны РФ.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Запад от своей стратегии сдерживание России не отказывается и от своих агрессивных целей на (Ред. – в) Украине не отказывается. Что ж, и мы от своих целей СВО (Ред. – войны) отказываться не собираемся", – заявил Владимир Путин.

При этом глава Кремля пожаловался, что Запад "передает противнику разведанные в режиме реального времени, вооружение" и ведет гибридную войну против России.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин, очередные выборы которого намечены на март (причем, пойдет он как самовыдвиженец), заявил, что Российская Федерация якобы не планирует войну против НАТО. Более того, по путинским словам, РФ заинтересована в развитии отношений со странами Альянса. При этом российские чиновники типа замглавы Совбеза, экс-президента Дмитрия Медведева или замминистра иностранных дел Сергея Рябкова периодически угрожают НАТО. А министр обороны Германии Борис Писториус призывает европейцев усиливать оборонпром и быть готовым к новым угрозам со стороны России. Каковы шансы на прямое столкновение РФ и НАТО? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

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