Путин назвал причины, почему перевооружение НАТО не имеет смысла для РФ

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин заявил, что Россия не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой для себя, а увеличение оборонных расходов стран альянса до 5% ВВП не имеет смысла.

По его словам, РФ постоянно совершенствует свои вооруженные силы и оборонные возможности, заявил Путин

"Мы не считаем какое-либо перевооружение НАТО угрозой для Российской Федерации, потому что мы самодостаточны с точки зрения обеспечения своей безопасности. И мы постоянно совершенствуем наши вооруженные силы и наши оборонные возможности. Чего бы НАТО ни делало, конечно, это создает определенную угрозу, но мы купируем все эти угрозы, которые будут возникать. Здесь нет никаких сомнений. Здесь нет никаких сомнений. 5% ВВП стран НАТО не имеют никакого смысла",- сказал диктатор.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин сделал новые безумные заявления о войне против Украины . Президент России Владимир Путин снова сделал ряд манипулятивных заявлений относительно войны, которую Россия ведет против Украины.

Он заявил, что необходимо не просто "урегулировать конфликт", а найти такое решение, которое будет долговременным. Также Путин попытался оправдать длительную оккупацию частей территорий Донецкой и Луганской областей. По его словам, так называемые "ДНР" и "ЛНР" якобы имели законные основания для отделения, при этом он сослался на пример Косово. Относительно Крыма Путин сказал, что дело не в "аннексии", а в том, что Запад якобы поддержал "государственный переворот" в Киеве в 2014 году.

Говоря о возможности переговоров, глава России отметил, что делегации могут встретиться после 22 июня, и, по его словам, российская переговорная группа остается на связи с украинской стороной.