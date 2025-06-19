logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин назвал причины, почему перевооружение НАТО не имеет смысла для РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин назвал причины, почему перевооружение НАТО не имеет смысла для РФ

По словам Путина, увеличение расходов стран альянса до 5% ВВП ничего не даст

сегодня, 02:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Путин назвал причины, почему перевооружение НАТО не имеет смысла для РФ

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин заявил, что Россия не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой для себя, а увеличение оборонных расходов стран альянса до 5% ВВП не имеет смысла.

По его словам, РФ постоянно совершенствует свои вооруженные силы и оборонные возможности, заявил Путин

"Мы не считаем какое-либо перевооружение НАТО угрозой для Российской Федерации, потому что мы самодостаточны с точки зрения обеспечения своей безопасности. И мы постоянно совершенствуем наши вооруженные силы и наши оборонные возможности. Чего бы НАТО ни делало, конечно, это создает определенную угрозу, но мы купируем все эти угрозы, которые будут возникать. Здесь нет никаких сомнений. Здесь нет никаких сомнений. 5% ВВП стран НАТО не имеют никакого смысла",- сказал диктатор.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин сделал новые безумные заявления о войне против Украины .  Президент России Владимир Путин снова сделал ряд манипулятивных заявлений относительно войны, которую Россия ведет против Украины.

 Он заявил, что необходимо не просто "урегулировать конфликт", а найти такое решение, которое будет долговременным. Также Путин попытался оправдать длительную оккупацию частей территорий Донецкой и Луганской областей. По его словам, так называемые "ДНР" и "ЛНР" якобы имели законные основания для отделения, при этом он сослался на пример Косово. Относительно Крыма Путин сказал, что дело не в "аннексии", а в том, что Запад якобы поддержал "государственный переворот" в Киеве в 2014 году.

Говоря о возможности переговоров, глава России отметил, что делегации могут встретиться после 22 июня, и, по его словам, российская переговорная группа остается на связи с украинской стороной.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости