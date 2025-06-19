Путин назвал причины, почему перевооружение НАТО не имеет смысла для РФ

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Лиля Воробьева
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Путин заявил, что Россия не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой для себя, а увеличение оборонных расходов стран альянса до 5% ВВП не имеет смысла.
По его словам, РФ постоянно совершенствует свои вооруженные силы и оборонные возможности, заявил Путин
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин сделал новые безумные заявления о войне против Украины . Президент России Владимир Путин снова сделал ряд манипулятивных заявлений относительно войны, которую Россия ведет против Украины.
Он заявил, что необходимо не просто "урегулировать конфликт", а найти такое решение, которое будет долговременным. Также Путин попытался оправдать длительную оккупацию частей территорий Донецкой и Луганской областей. По его словам, так называемые "ДНР" и "ЛНР" якобы имели законные основания для отделения, при этом он сослался на пример Косово. Относительно Крыма Путин сказал, что дело не в "аннексии", а в том, что Запад якобы поддержал "государственный переворот" в Киеве в 2014 году.
Говоря о возможности переговоров, глава России отметил, что делегации могут встретиться после 22 июня, и, по его словам, российская переговорная группа остается на связи с украинской стороной.
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