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Путин назвал страну, чьи военные никогда не покинут Украину

Диктатор Владимир Путин повторил тезисы российской пропаганды по отношению к Польше, которая якобы хочет захватить западные территории Украины.

сегодня, 12:05
Автор:
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Slava Kot
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Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал возможность западных войск ввойти в Украину. По его словам, большинство военных европейских стран покинут Украину, однако не польские силы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин назвал страну, чьи военные никогда не покинут Украину

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Во время пресс-конференции в Узбекистане Владимир Путин сделал несколько заявлений о войне в Украине. В частности, российский диктатор отреагировал на возможность других стран отправить свои войска в Украину. По словам Путина, в таком случае польские силы навсегда останутся в Украине.

"Власти Польши утверждают, что готовы отправить свой военный контингент на линию фронта. Если даже зайдут какие-нибудь контингенты европейских стран вместе с поляками, то они уйдут, а вот поляки никогда", — заявил Путин.

Российский диктатор также отреагировал на заявления некоторых европейских политиков, что иностранные военные силы могли бы быть размещены на западе Украины для обучения украинских военных, чтобы разгрузить украинские силы и сосредоточить их на линии фронта. Такие сообщения Путин назвал "чепухой и глупостью".

Отметим, что российская пропаганда последовательно изображает Польшу как агрессивную страну якобы с имперскими амбициями и чрезмерной русофобией. Путин и руководство РФ несколько раз утверждали, что Польша планирует захватить западные области Украины и включить их в свой состав. В частности, это якобы должно было произойти во время введения иностранных войск в Украину. Также российский диктатор обвинил поляков в начале Второй мировой войны и сотрудничестве с нацистами. Несмотря на заявления российской пропаганды, Польша неоднократно отрицала подобные сообщения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин пригрозил глобальным конфликтом, если западные страны введут свои войска в Украину.

Также "Комментарии" писали, что в Польше поддержали использование западного оружия для ударов по территории России.



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