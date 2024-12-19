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Путин назвал тех, с кем он может говорить в Украине

Путин заявил, что в Украине "многие наши ребята".

сегодня, 12:45 comments6095
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва должна с кем вести диалог в Украине. По его словам, "там много наших ребят". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин назвал тех, с кем он может говорить в Украине

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин во время проведения ежегодной пресс-конференции "прямая линия" ответил, должна ли Россия с кем-то говорить в Украине.

"Нам есть с кем разговаривать в Украине, и там много наших ребят, мечтающих лишить свою страну неонацистского режима", — заявил Путин.

Далее российский диктатор добавил, что о "наших ребятах" говорит без иронии, однако конкретно не назвал кого подразумевает под этим термином.

Также Путин на "прямой линии" сравнил характеристики американского противоракетного комплекса THAAD и российского ЗРК С-400. В какой-то момент он сказал, что можно попросить "наших ребят" в Украине, чтобы они подсказали современные и ценные мишени для ударов Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путину на "прямой линии" задали вопрос о войне, на который он затруднился ответить. Жительница Курской области спросила у Путина, когда российская армия сможет выгнать украинские силы с территории РФ. Российский диктатор отказался назвать конкретную дату, заявив о тяжелых боях и дал обещание, что это когда-то произойдет.

Также "Комментарии" писали, что высокий представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас объяснила, почему пока не получается закончить войну в Украине. По ее словам, проблема не в Зеленском, а в Путине, не желающем мира в Украине и постоянно заявляющего о необходимости РФ достичь всех предыдущих установленных целей своей агрессии.



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