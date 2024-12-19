Путин назвал тех, с кем он может говорить в Украине

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва должна с кем вести диалог в Украине. По его словам, "там много наших ребят". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин во время проведения ежегодной пресс-конференции "прямая линия" ответил, должна ли Россия с кем-то говорить в Украине.

"Нам есть с кем разговаривать в Украине, и там много наших ребят, мечтающих лишить свою страну неонацистского режима", — заявил Путин.

Далее российский диктатор добавил, что о "наших ребятах" говорит без иронии, однако конкретно не назвал кого подразумевает под этим термином.

Также Путин на "прямой линии" сравнил характеристики американского противоракетного комплекса THAAD и российского ЗРК С-400. В какой-то момент он сказал, что можно попросить "наших ребят" в Украине, чтобы они подсказали современные и ценные мишени для ударов Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путину на "прямой линии" задали вопрос о войне, на который он затруднился ответить. Жительница Курской области спросила у Путина, когда российская армия сможет выгнать украинские силы с территории РФ. Российский диктатор отказался назвать конкретную дату, заявив о тяжелых боях и дал обещание, что это когда-то произойдет.

Также "Комментарии" писали, что высокий представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас объяснила, почему пока не получается закончить войну в Украине. По ее словам, проблема не в Зеленском, а в Путине, не желающем мира в Украине и постоянно заявляющего о необходимости РФ достичь всех предыдущих установленных целей своей агрессии.