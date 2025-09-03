logo

Путин назвал виновного в войне в Украине

Путин традиционно обвинил Европу

3 сентября 2025, 17:12
Лиля Воробьева

Глава Кремля подытоживая свой визит в Китай, снова сделал заявление о войне в Украине. Традиционно все обвинения в войне, которую он начал сам против мирной страны, он возложил на цивилизованный Запад. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в своей резиденции в Китае.

Путин назвал виновного в войне в Украине

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин в очередной раз в своих преступлениях обвинил Запад.

"В трагедии в Украине виноват Запад, полностью игнорировавший интересы России в сфере безопасности", — заявил Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Пекине во время торжеств к 80-летию победы над Японией во Второй мировой войне произошел необычный момент, когда микрофон зафиксировал разговор Си Цзиньпина, Владимира Путина и Ким Чен Ина. Диктаторы говорили о продолжительности жизни и перспективах биотехнологий.

Инцидент произошел, когда лидеры поднимались через ворота Тяньаньмэнь в Пекине, направляясь на церемонию военного парада. В соцсети попало видео, на котором слышны фрагменты диалога между Си Цзиньпином, Владимиром Путиным и Ким Чен Ином. Разговор длился менее минуты, местами прерывался, однако в нем слышалось, что диктаторы говорили о возможности прожить как можно дольше и обсуждали долголетие.

"Раньше люди редко доживали до 70 лет, но сегодня в 70 лет ты все еще ребенок", — сказал Си Цзиньпин.

Далее переводчик озвучил слова Путина, который тот дал в ответ на заявление китайского лидера.

  "С развитием биотехнологий человеческие органы можно будет непрерывно пересаживать, и люди смогут жить все дольше и даже добиваться бессмертия", — сказал Путин.


Затем было слышно, как отдельный переводчик повторял на корейском языке слова о трансплантации органов Ким Чен Ину. В конце видео, камера зафиксировала Си Цзиньпина, который по-китайски рассказал о возможности продлить жизнь в ближайшие 70 лет.



