Лиля Воробьева
Глава Кремля подытоживая свой визит в Китай, снова сделал заявление о войне в Украине. Традиционно все обвинения в войне, которую он начал сам против мирной страны, он возложил на цивилизованный Запад. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в своей резиденции в Китае.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Путин в очередной раз в своих преступлениях обвинил Запад.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Пекине во время торжеств к 80-летию победы над Японией во Второй мировой войне произошел необычный момент, когда микрофон зафиксировал разговор Си Цзиньпина, Владимира Путина и Ким Чен Ина. Диктаторы говорили о продолжительности жизни и перспективах биотехнологий.
Инцидент произошел, когда лидеры поднимались через ворота Тяньаньмэнь в Пекине, направляясь на церемонию военного парада. В соцсети попало видео, на котором слышны фрагменты диалога между Си Цзиньпином, Владимиром Путиным и Ким Чен Ином. Разговор длился менее минуты, местами прерывался, однако в нем слышалось, что диктаторы говорили о возможности прожить как можно дольше и обсуждали долголетие.
Далее переводчик озвучил слова Путина, который тот дал в ответ на заявление китайского лидера.