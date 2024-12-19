Путин назвал все приоритетные цели для ударов по Украине

Кремлевский диктатор Владимир Путин в ходе прямой линии с народом России рассказал о так называемых приоритетных целях для ударов по Украине.

Владимир Путин

При этом он не исключил, что российские ракеты могут ударить по "центрам принятия решений", но вот тратить ракеты на мошеннические центры, которые выманивают деньги у россиян, не будут.

"У нас в списке приоритетных целей находятся военные объекты и объекты военно-промышленного комплекса, могут быть и центры принятия решений. На вот эти кол-центры мы боезапасы тратить не будем — ни к чему", — сказал Путин.

При этом кремлевский диктатор сообщил, что Россия таки готова вести с Киевом переговоры о мире. Как заявил диктатор, для этого в Украине должны учитывать "реалии на земле". Также он добавил, что переговоры должны проводиться на базе так называемых стамбульских договоренностей.

Помимо этого, Путин завил, что якобы подписание мирного договора возможно исключительно с легитимными представителями украинской власти, в частности с председателем Верховной Рады.

"Россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность", — заявил Путин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ проходит цирк под названием общения диктатора Путина с народом. Во время общения он затруднился ответить на вопрос, когда же РФ завершит "специальную военную операцию" в Украине, которая должна была быть молниеносной, однако длится уже почти три года. Путин заявил, что в этом сложном вопросе нельзя загадывать заранее. Впрочем, по его словам, Россия вроде бы все же движется к тому, чтобы все первоочередные цели РФ в рамках СВО были выполнены.



