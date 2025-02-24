Путин назвал Зеленского "токсичной фигурой" и рассказал, кто победит на выборах

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Лиля Воробьева
Путин сделал несколько безумных заявлений об украинском президенте. В частности, он заявил, что якобы "Зеленский становится токсичной фигурой для украинских военных и общества в целом, и он сам загнал себя в тупик указом о запрете переговоров с Россией". Его словами цитируют русские паблики.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Также Путин заявил, что Залужный победит на выборах.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин жестко высказался о требованиях ЕС по переговорам. Сегодня ужин Путин сделал новое заявление об участии Европы в переговорном процессе. По его словам, пусть они (ЕС, ред.) лучше посидят дома и подумают
Также Путин заявил, что войну в Украине одобрил Бог. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Бог одобрил полномасштабное вторжение России в Украину. По его словам, Москва получила миссию, которая якобы состоит в попытке защитить Россию военной агрессией против Украины. 23 февраля Владимир Путин выступил в Кремле на церемонии "награждения героев России". Во время этого мероприятия российский диктатор рассказал, что Бог дал добро на проведение войны в Украине.
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