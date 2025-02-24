Путин назвал Зеленского "токсичной фигурой" и рассказал, кто победит на выборах

Путин сделал несколько безумных заявлений об украинском президенте. В частности, он заявил, что якобы "Зеленский становится токсичной фигурой для украинских военных и общества в целом, и он сам загнал себя в тупик указом о запрете переговоров с Россией". Его словами цитируют русские паблики.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Он уклоняется от переговоров. Почему? Потому что в случае начала этих переговоров это рано или поздно, скорее всего, довольно быстро, приведет к необходимости отмены военного положения. А как только это произойдет, сразу нужно идти на выборы",- заявил он.

Также Путин заявил, что Залужный победит на выборах.

"Не важно, сколько у него рейтинг: 4 и сколько там процентов. У него {Зеленского} рейтинг ровно вдвое меньше, чем у Залужного. Шансов победить на новых выборах у него нет", — сказал Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин жестко высказался о требованиях ЕС по переговорам. Сегодня ужин Путин сделал новое заявление об участии Европы в переговорном процессе. По его словам, пусть они (ЕС, ред.) лучше посидят дома и подумают

"От России никто ничего не может требовать. Пусть они лучше посидят дома и подумают", — Путин о требовании ЕС участвовать в переговорах России и США по Украине.

Также Путин заявил, что войну в Украине одобрил Бог. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Бог одобрил полномасштабное вторжение России в Украину. По его словам, Москва получила миссию, которая якобы состоит в попытке защитить Россию военной агрессией против Украины. 23 февраля Владимир Путин выступил в Кремле на церемонии "награждения героев России". Во время этого мероприятия российский диктатор рассказал, что Бог дал добро на проведение войны в Украине.

"Мы боремся за Родину и сделаем все для того, чтобы передать ее будущим поколениям, нашим детям, нашим внукам. Вот так сложилась судьба, так Бог велел, если можно так сказать: на наши плечи с вами выпала столь сложная, но почетная миссия — защитить Россию", — сказал Путин.







