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Путин не остановит войну: американский офицер назвал неожиданную причину

По мнению американского ветерана, шансы, что война в Украине будет остановлена в следующем году, практически нулевые

6 декабря 2024, 15:24 comments1868
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Ткачик Олеся

Вероятность прекращения боевых действий в 2025 году остается чрезвычайно низкой из-за политических и экономических интересов России, об этом в интервью 24 Каналу сказал ветеран армии США и OSINT-аналитик Райан МакБет. Впрочем, по его мнению, кремлевский диктатор Владимир Путин вынужден продолжать войну, поскольку для него это единственный способ избежать катастрофических последствий собственного режима.

Путин не остановит войну: американский офицер назвал неожиданную причину

Владимир Путин

По словам эксперта, Россия находится в таком положении, что победа в войне принесет ее экономике еще большие затруднения.

"Я не вижу вероятности прекращения огня, и говорю это потому, что Россия буквально не может выиграть войну. Сейчас, когда я говорю, что не может выиграть войну, использую американскую аналогию", — подчеркнул МакБет.

При этом эксперт обратил внимание, что инфляция в РФ достигла 21%, а цены выросли на 30% с 2022 года. Все работают либо в армии, либо на военных заводах, поэтому уровень безработицы составляет всего 2,2%.

МакБет объяснил, что прекращение войны сразу повлечет за собой серьезные проблемы для экономики России: закрытие заводов, массовые увольнения работников и демобилизацию солдат. В результате это может привести к сценарию, подобному румынскому диктатору Николае Чаушеску, расстрелянному за преступления против государства.

По его словам, в России миллионы молодых людей, которые обучены военному делу и останутся без работы. Это создает потенциальную угрозу власти.

"Я видел это в Ираке, когда в Ираке было 70% занятости. Это не сработало для тамошней власти и не сработает для России. Поэтому я не вижу прекращения огня, потому что экономика России зависит от продолжения войны прямо сейчас", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что так тяжело как сейчас, на фронте еще не было.




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Источник: https://24tv.ua/zavershennya-viyni-2025-rotsi-veteran-armiyi-vidpoviv-realno_n2701717
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