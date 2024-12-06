Путин не остановит войну: американский офицер назвал неожиданную причину

Вероятность прекращения боевых действий в 2025 году остается чрезвычайно низкой из-за политических и экономических интересов России, об этом в интервью 24 Каналу сказал ветеран армии США и OSINT-аналитик Райан МакБет. Впрочем, по его мнению, кремлевский диктатор Владимир Путин вынужден продолжать войну, поскольку для него это единственный способ избежать катастрофических последствий собственного режима.

Владимир Путин

По словам эксперта, Россия находится в таком положении, что победа в войне принесет ее экономике еще большие затруднения.

"Я не вижу вероятности прекращения огня, и говорю это потому, что Россия буквально не может выиграть войну. Сейчас, когда я говорю, что не может выиграть войну, использую американскую аналогию", — подчеркнул МакБет.

При этом эксперт обратил внимание, что инфляция в РФ достигла 21%, а цены выросли на 30% с 2022 года. Все работают либо в армии, либо на военных заводах, поэтому уровень безработицы составляет всего 2,2%.

МакБет объяснил, что прекращение войны сразу повлечет за собой серьезные проблемы для экономики России: закрытие заводов, массовые увольнения работников и демобилизацию солдат. В результате это может привести к сценарию, подобному румынскому диктатору Николае Чаушеску, расстрелянному за преступления против государства.

По его словам, в России миллионы молодых людей, которые обучены военному делу и останутся без работы. Это создает потенциальную угрозу власти.

"Я видел это в Ираке, когда в Ираке было 70% занятости. Это не сработало для тамошней власти и не сработает для России. Поэтому я не вижу прекращения огня, потому что экономика России зависит от продолжения войны прямо сейчас", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что так тяжело как сейчас, на фронте еще не было.



