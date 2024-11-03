Путин не остановится и не пойдет на переговоры: на Западе встревожили прогнозом

Пока нет признаков того, что кремлевский диктатор Владимир Путин готов начать переговоры для завершения войны против Украины. По словам экспертов, результат президентских выборов в США вряд ли изменит его позицию, сообщает CNN.

Владимир Путин

В частности, специалист по внешней политике России и научный сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм в разговоре с изданием отметил, что после выборов в США страна может оказаться на перепутье. Грэм считает, что Путин может попытаться воспользоваться "разногласиями в единстве Запада".

"При отсутствии единства Запада, при отсутствии четкой демонстрации того, что у Запада и Украины есть общее видение того, чего они пытаются достичь... У Путина нет причин пересматривать то, что он делает в Украине", — сказал Грэм.

Грэм также упомянул о заявлениях Дональда Трампа, который обещал завершить войну в Украине за один день, однако отметил, что скорейшего разрешения конфликта он не видит. По его словам, неизвестно, какие рычаги влияния подразумевает Трамп, но это вряд ли будет быстрый процесс.

По словам Грэма, сокращение поддержки со стороны США может повлиять на ситуацию на фронте.

Другой эксперт, Джон Лаф из Chatham House, отметил, что для Путина Украина это средство для достижения более глобальной цели: ограничение влияния США в мировых делах. Он также предположил, что позиция Трампа по отношению к Путину может измениться, если он будет рассматривать Китай как основную угрозу для США.

В статье CNN также отмечается, что по данным НАТО, во время войны в Украине более 600 тысяч российских солдат были убиты или ранены. Несмотря на столь значительные потери, это не останавливает Путина.

Олег Ширяев, командир украинского батальона, рассказал, что противник наращивает свои силы для вытеснения ВСУ из Курской области, а главное преимущество российской армии — численность. Другой украинский командир, на условиях анонимности, сообщил, что оккупанты усиливают свои позиции в Запорожской области, присылая в бой большие силы. Представитель Нацгвардии Виталий Миловидов также отметил, что у украинской артиллерии есть боеприпасы, но, по его словам, их всегда не хватает.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ прямо сказали, сможет ли Трамп остановить войну в Украине.



