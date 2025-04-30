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Путин не откажется от Украины даже при мирном соглашении и вот почему

Брин Розенфельд считает, что даже отказ Украины от НАТО и мирное соглашение не удовлетворят амбиции Кремля.

30 апреля 2025, 16:55
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Лиля Воробьева

Российский президент Владимир Путин не откажется от стремлений контролировать Украину даже в случае заключения мирного соглашения. Об этом заявила эксперт по геополитике Корнельского университета Брин Розенфельд в комментарии для Newsweek , на который ссылается издание Miami Herald .

Путин не откажется от Украины даже при мирном соглашении и вот почему

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По словам Розенфельд, даже если Украина будет вынуждена уступить часть своей территории, оставшееся государство станет лишь более ориентированным на Европу, более антироссийским и решительным в построении демократических институций.

"Даже если Украина будет вынуждена уступить значительную территорию, оставшееся украинское государство будет более европейским по своей ориентации, более антироссийским и более решительным в построении функционирующих демократических институтов", — считает Розенфельд.

Кроме того, она отмечает, что даже отказ Запада рассматривать членство Украины в НАТО не гарантирует удовлетворение требований Кремля, поскольку сам факт существования проевропейской независимой Украины уже вызов для путинского режима.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Западе рассказали, как Путин издевается над Трампом и какие требования предъявляет к Украине. Текущие переговоры по урегулированию войны в Украине, которые ведет администрация США, фактически отвечают интересам Кремля, тогда как Россия ничем не уступает в ответ. Об этом говорится в аналитическом материале The Atlantic.

Авторы издания называют эти переговоры одними из самых неудачных за последнее время, ведь их содержание оказалось односторонним и выгодным лично Владимиру Путину. В США же, особенно со стороны команды Дональда Трампа, демонстрируется готовность к уступкам, которые выглядят как намеренно вымышленные в пользу Кремля. Да, сам Трамп представляет как достижение тот факт, что Путин якобы согласился не захватывать всю Украину. Однако The Atlantic отмечает, что Россия пока и не способна реализовать такой план. Это свидетельствует не о дипломатическом успехе, а о ложном представлении Трампа о собственных переговорных способностях.



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Источник: https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/article305377276.html
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