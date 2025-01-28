Путин не признал легитимность Зеленского и заявил, кто имеет право подписывать мирный договор

Кремль настаивает, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет права подписывать никакие документы по итогам возможных переговоров с Россией. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин в интервью пропагандисту Павлу Зарубину.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По словам Путина, переговоры могут вестись с кем-либо, однако из-за якобы "нелегитимности" Зеленского у него нет полномочий принимать официальные решения.

"Вести переговоры можно с кем угодно. Только по своей нелегитимности он не имеет права ничего подписывать", – отметил Путин.

Он также заявил, что срок президентских полномочий Зеленского уже истек, поскольку украинская Конституция не предусматривает их продление на время военного положения. В то же время, по его словам, такое продолжение возможно только для Верховной Рады.

"Но если он хочет участвовать в переговорах, я выделю таких людей, которые будут вести эти переговоры, пожалуйста. Вопрос в окончательном подписании документов – это очень серьезный вопрос, который должен обеспечить безопасность и Украины, кстати говоря, и России на серьезную длительную историческую перспективу. Здесь не может быть ни одного промаха, ни шероховатости. Все должно быть отточено, но, согласно Конституции Украины, президент Украины даже в условиях военного положения не имеет права на продление своих полномочий. На продление полномочий имеет право только представительный орган власти, только Совет, то есть парламент страны. А у президента только 5 лет срок, все больше ничего. Далее его полномочия передаются председателю Совета. Но если есть желание вести переговоры и найти компромиссные решения, пусть там ведут кто угодно эти переговоры. Мы, естественно, будем добиваться того, что нас устраивает, что отвечает нашим интересам", – заявил Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин стремится встретиться с Трампом наедине . Российский президент Владимир Путин настаивает на личной встрече с Дональдом Трампом в надежде, что от этого зависит ход войны в Украине. Такое мнение высказал публицист Андрей Пионтковский в комментарии для 24 Канал.