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Путин не растрогается, жеста «доброй воли» не будет: как будут проходить переговоры с РФ

Украинцы хотят переговоров с РФ, но не уступки ей. Однако, по мнению экспертов, ожидания, что Путин на все согласится, нереалистичны

сегодня, 19:44
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Ткачик Олеся

По данным опроса КМИС, 57% уже сейчас хотят переговоров с Россией. При этом 60% не готовы уступать Крыму и Востоку Украины, 77% считают неприемлемыми переговоры на основе территориального статус-кво, а 74% и отвергают российские требования отказаться от членства в НАТО.

Путин не растрогается, жеста «доброй воли» не будет: как будут проходить переговоры с РФ

Владимир Путин

При этом политтехнолог Олег Постернак отмечает, что отсюда возникает вопрос, как можно представить возвращение оккупированных территорий в диалоге за столом переговоров в условиях жестко задекларированной позиции диктатора Владимира Путина (отступление из всех четырех областей) и зафиксированной в Конституции врага?

Это будет так. Украина говорит: верните нам территории, Россия отвечает: идите к чертям. Продолжается страшная война дальше. Или это какая-то детская наивная вера в то, что произойдет чудо и Путин растрогается, сжалится и подарит очередной жест доброй воли? На каком основании? ВСУ сидит в обороне и вынужден отступать, поэтому Путин решит нам отдать оккупированные земли?" – спрашивает эксперт.

По его мнению, Россия будет только и то делать, что жестко требовать территориальных уступок и не вступления в НАТО.

"Как вы себе представляете переговоры без болезненных уступок со стороны Украины? То есть переговоры ок, а уступки – не ок? А если серьезно, то понимать это надо так: переговоры нужны для украинцев просто как психологическая ширма, инструмент временного самоуспокоения от длительного военного стресса", — отметил Постернак.

По его словам, переговоры становятся в массовом воображении какой-то иной, теоретически лучшей или приятной альтернативой серому отчаянию. Желание пожить хотя бы на время в иллюзии мирной жизни перед еще большей бойней, в которой РФ уже не потеряет шанс физически уничтожить украинское общество по максимуму.

Поэтому все просто. Если завтра начинаются переговоры с Россией, будьте украинцы, готовые к территориальным уступкам в таком случае. И это должно быть осознанное обществом решение (поэтому и из уст Президента прозвучало слово референдум). Нельзя, извините, и съесть – и сесть", — говорит Постернак.

Эксперт отметил, если речь идет о пиарной истории и элементе мягкой войны с нашей стороны (переговоры в таком случае – это такое же поле войны, а не попытка ее остановить), то тогда не стоит обольщаться на собственное нежелание взять ответственность за необходимость болезненного компромисса.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что большинство украинцев хотят переговоров с РФ, однако они не готовы ни на какие уступки агрессору.




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Источник: https://www.facebook.com/oleg.posternak/posts/pfbid02dBsd7Vr4qXEWUHQywCXXW6jV9WUrjPBzDw4HqBCQ2VtzPr4SJXtFTDDVyjxztSr1l
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Ігор

сегодня, 19:04

Лихоманка поспіху перед приходом Трампа. Корумпованому треба терміново схилити терпіл до того, що за будь-яку ціну і за будь-які поступки кордонів 1991. Головне, щоб у терпіл не було прикладу розумного і ефективного вирішення того, що наробив Божевільний. Щоб Узурпатор безкарно почав з чистого аркуша і пішов на другий термін. Щоб терпіли не питали: А навіщо було все це затівати, якщо з самого початку можна було уникнути страждань і втрат? Навіщо гинули за території де ніколи не були і не користувались? Ми могли вільно обрати собі потрібні території. Он Залужний зробив непридатність і обрав собі територію поза межами України. Теж "рішучій" до боротьби лопатами за спинами інших - Данілов. Мажори Садового Порошенка ... - всі, разом з Кварталом-95, легко знайшли території, нічого не втративши.


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