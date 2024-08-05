Путин не растрогается, жеста «доброй воли» не будет: как будут проходить переговоры с РФ

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Ткачик Олеся
По данным опроса КМИС, 57% уже сейчас хотят переговоров с Россией. При этом 60% не готовы уступать Крыму и Востоку Украины, 77% считают неприемлемыми переговоры на основе территориального статус-кво, а 74% и отвергают российские требования отказаться от членства в НАТО.
Владимир Путин
При этом политтехнолог Олег Постернак отмечает, что отсюда возникает вопрос, как можно представить возвращение оккупированных территорий в диалоге за столом переговоров в условиях жестко задекларированной позиции диктатора Владимира Путина (отступление из всех четырех областей) и зафиксированной в Конституции врага?
По его мнению, Россия будет только и то делать, что жестко требовать территориальных уступок и не вступления в НАТО.
По его словам, переговоры становятся в массовом воображении какой-то иной, теоретически лучшей или приятной альтернативой серому отчаянию. Желание пожить хотя бы на время в иллюзии мирной жизни перед еще большей бойней, в которой РФ уже не потеряет шанс физически уничтожить украинское общество по максимуму.
Эксперт отметил, если речь идет о пиарной истории и элементе мягкой войны с нашей стороны (переговоры в таком случае – это такое же поле войны, а не попытка ее остановить), то тогда не стоит обольщаться на собственное нежелание взять ответственность за необходимость болезненного компромисса.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что большинство украинцев хотят переговоров с РФ, однако они не готовы ни на какие уступки агрессору.
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Ігор
сегодня, 19:04
Лихоманка поспіху перед приходом Трампа. Корумпованому треба терміново схилити терпіл до того, що за будь-яку ціну і за будь-які поступки кордонів 1991. Головне, щоб у терпіл не було прикладу розумного і ефективного вирішення того, що наробив Божевільний. Щоб Узурпатор безкарно почав з чистого аркуша і пішов на другий термін. Щоб терпіли не питали: А навіщо було все це затівати, якщо з самого початку можна було уникнути страждань і втрат? Навіщо гинули за території де ніколи не були і не користувались? Ми могли вільно обрати собі потрібні території. Он Залужний зробив непридатність і обрав собі територію поза межами України. Теж "рішучій" до боротьби лопатами за спинами інших - Данілов. Мажори Садового Порошенка ... - всі, разом з Кварталом-95, легко знайшли території, нічого не втративши.