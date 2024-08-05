Путин не растрогается, жеста «доброй воли» не будет: как будут проходить переговоры с РФ

По данным опроса КМИС, 57% уже сейчас хотят переговоров с Россией. При этом 60% не готовы уступать Крыму и Востоку Украины, 77% считают неприемлемыми переговоры на основе территориального статус-кво, а 74% и отвергают российские требования отказаться от членства в НАТО.

Владимир Путин

При этом политтехнолог Олег Постернак отмечает, что отсюда возникает вопрос, как можно представить возвращение оккупированных территорий в диалоге за столом переговоров в условиях жестко задекларированной позиции диктатора Владимира Путина (отступление из всех четырех областей) и зафиксированной в Конституции врага?

Это будет так. Украина говорит: верните нам территории, Россия отвечает: идите к чертям. Продолжается страшная война дальше. Или это какая-то детская наивная вера в то, что произойдет чудо и Путин растрогается, сжалится и подарит очередной жест доброй воли? На каком основании? ВСУ сидит в обороне и вынужден отступать, поэтому Путин решит нам отдать оккупированные земли?" – спрашивает эксперт.

По его мнению, Россия будет только и то делать, что жестко требовать территориальных уступок и не вступления в НАТО.

"Как вы себе представляете переговоры без болезненных уступок со стороны Украины? То есть переговоры ок, а уступки – не ок? А если серьезно, то понимать это надо так: переговоры нужны для украинцев просто как психологическая ширма, инструмент временного самоуспокоения от длительного военного стресса", — отметил Постернак.

По его словам, переговоры становятся в массовом воображении какой-то иной, теоретически лучшей или приятной альтернативой серому отчаянию. Желание пожить хотя бы на время в иллюзии мирной жизни перед еще большей бойней, в которой РФ уже не потеряет шанс физически уничтожить украинское общество по максимуму.

Поэтому все просто. Если завтра начинаются переговоры с Россией, будьте украинцы, готовые к территориальным уступкам в таком случае. И это должно быть осознанное обществом решение (поэтому и из уст Президента прозвучало слово референдум). Нельзя, извините, и съесть – и сесть", — говорит Постернак.

Эксперт отметил, если речь идет о пиарной истории и элементе мягкой войны с нашей стороны (переговоры в таком случае – это такое же поле войны, а не попытка ее остановить), то тогда не стоит обольщаться на собственное нежелание взять ответственность за необходимость болезненного компромисса.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что большинство украинцев хотят переговоров с РФ, однако они не готовы ни на какие уступки агрессору.



