В РФ активно обсуждают заявление пропагандистского военкора Дмитрия Стешина, который призвал провести в России "хотя бы частичную мобилизацию". Инсайды пабликов из Кремля сообщают, — мобилизация в РФ будет, общество к ней готовят. Ведь вероятно, что Путин не верит в успех переговоров с Трампом.

Мобилизация в РФ (фото из открытых источников)

Зато российские паблики разносят свежие новости, касающиеся этого вопроса.

Сразу несколько источников среди военных утверждают: серьезная мобилизация стартует в марте, самое позднее — в апреле этого года. .И в марте мы, вероятнее всего, выйдем на четкие решения. это пока не окончательная информация, все дать приблизительные", — сказал собеседник, близкий к Валерию Герасимову.

Источник в Минобороны подтвердил эту информацию. И ранее публиковавшиеся данные: в случае, если будет принято положительное решение по мобилизации, армию пополнят от 290 до 320 тысяч новых бойцов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Дональд Трамп требует от российского правителя Владимира Путина как можно быстрее заключить соглашение по Украине. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Трампа в соцсети Truth Social. Это первое личное обращение президента США к Путину за три дня, ранее он давал лишь комментарии о своих возможных шагах по достижению мира.

Трамп обмолвился, что "не хочет вредить России и любит русский народ". Он также упомянул свои "очень хорошие отношения" с главой Кремля Путиным. Однако президент США заявил, что если РФ и Путин не пойдут ему навстречу и не заключат соглашение, время которого пришло, "станет только хуже". Трамп еще раз повторил, что война между Украиной и РФ не должна была начинаться.