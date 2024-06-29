Путин не заинтересован в переговорах с Зеленским: с кем хочет говорить диктатор

Россия не заинтересована в переговорах с Украиной, поскольку считает, что начала войну не против Украины, а против коллективного Запада, объявив ультиматум 15 декабря 2022 года США и НАТО, заявил политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

Кремль не признает субъектность Украины. Фото из открытых источников

По словам аналитика, РФ не признает украинский суверенитет и считает, что воюет с Западом на территории Украины.

"Россия хочет говорить с США. Путин будет ждать, пока в Штатах не сложится ситуация, когда они захотят поговорить с ним. Ситуация может измениться после президентских выборов в США, после инаугурации или после каких-то событий, возможно, неожиданных для нас или для американцев, но которые могут провоцироваться и планироваться российскими спецслужбами на территории Штатов или на других территориях. Тогда могут комплексно говорить о многих вещах – о разделе мира, новой Ялте, зонах интересов", — подчеркнул Владимир Горбач.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что до конца этого года российская армия планирует захватить весь Донбасс, считает офицер ВСУ Николай Мельник. Военнослужащий убежден, что у врага ничего не получится, однако наступательные действия он продолжит. "Но при негативном сценарии стереть Торецкий укрепрайон и навязать нам бои за Покровск или Константиновку, противнику по силам, учитывая динамику, которую демонстрируют украинская и враждебная армии", — подчеркнул Николай Мельник.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Палаты представителей США и член Республиканской партии Майк Джонсон призвал отправить Джо Байдена в отставку. Он подчеркнул, что следует применить 25 поправку к Конституции США, которая предусматривает отставку главы государства в случае его недееспособности. "Наши соперники видят слабость в Белом доме, как и все мы. Я говорю это без удовольствия. Я думаю, ситуация очень опасна. Я бы просил членов кабинета заглянуть в свои сердца", — сказал Майк Джонсон.