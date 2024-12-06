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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин ненавидит жителей Курской области, поскольку они отказались "героически умирать" защищая свою землю, а бежали в другие регионы, и требуют компенсаций и социальной помощи. Об этом говорит оппозиционный российский политтехнолог Аббас Галямов.
Владимир Путин
Похоже, добавляет Галлямов, что у буквально два месяца назад избравшегося главой региона Алексея Смирнова, равно как и у его предшественника — буквально в мае назначенного министром транспорта страны Романа Старовойта — серьёзные проблемы.
В то же время, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Курской области сейчас требуется кризисное управление, и кандидатура Александра Хинштейна с учетом его опыта оказалась наилучшей для решения подобных задач.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что с августа ВСУ проводят операцию в Курской области, а недавно пошли в очередную контратаку.
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