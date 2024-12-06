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Путин ненавидит жителей Курщины: придумал изощренный метод мести

Путин отправил в Курскую область работать губернатором Хинштейна, которого называют абсолютно аморальным чиновником

6 декабря 2024, 10:42 comments2421
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин ненавидит жителей Курской области, поскольку они отказались "героически умирать" защищая свою землю, а бежали в другие регионы, и требуют компенсаций и социальной помощи. Об этом говорит оппозиционный российский политтехнолог Аббас Галямов.

Путин ненавидит жителей Курщины: придумал изощренный метод мести

Владимир Путин

"Вот президент им и отомстил — прислал в качестве губернатора абсолютно аморального персонажа — Хинштейна. Впрочем, это мы с вами знаем, что Хин, как его называют в тусовке, — персонаж абсолютно аморальный. А Путину его преподнесли (и мы даже знаем кто — Золотов), как крупного специалиста по борьбе с коррупцией. Можно предположить, что именно в этом качестве его туда и отправили", — говорит россиянин.

Похоже, добавляет Галлямов, что у буквально два месяца назад избравшегося главой региона Алексея Смирнова, равно как и у его предшественника — буквально в мае назначенного министром транспорта страны Романа Старовойта — серьёзные проблемы.

"Свои карьеры они, видимо, продолжат в тюремных камерах. Дело в том, что вторжение ВСУ в Курскую область выявило организованный региональным руководством грандиозный фейк — через те укрепрубежи, которые оно с пафосом возвело на федеральные деньги, украинцы прошли как нож сквозь масло. Простить обман такого масштаба и таких последствий Путин, похоже, счёл невозможным", — говорит Галлямов.

В то же время, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Курской области сейчас требуется кризисное управление, и кандидатура Александра Хинштейна с учетом его опыта оказалась наилучшей для решения подобных задач.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что с августа ВСУ проводят операцию в Курской области, а недавно пошли в очередную контратаку.




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Источник: https://www.facebook.com/abbas.gallyamov/posts/pfbid02kqzUxSMyUfe6MeywBhP8nb4qvZgz5AHrxmk9pS3NZSNiDKcfxA2frxgLJt4cmdK7l
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