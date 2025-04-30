Путин неохотно признал, что ВСУ до сих пор есть в Курской области: что он сказал

Украинские защитники продолжают держать оборону на территории Курской области Российской Федерации. Несмотря на многочисленные заявления со стороны российского военного руководства, попытки окупантов полностью выбить Вооруженные силы Украины из этого региона остаются безуспешными.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на выступление российского президента Владимира Путина, которое цитируют российские медиа.

Во время очередного мероприятия пропагандистского характера Путин вынужден был признать, что украинские военные до сих пор находятся на территории Курской области. Он попытался приуменьшить масштаб присутствия ВСУ в этом регионе, настаивая, что область якобы уже "очищена" от украинских сил.

"Да, противника выбили из Курской области, но там еще по каким-то щелям, подвалам сидят. Мы слышим, что они говорят – просят эвакуации", – рассказал диктатор.

Также он подчеркнул, что не будет вдаваться в детали проведения операции на территории Курской области. В то же время уточнил, что там остались только разрозненные группы украинских бойцов.

"Эвакуироваться невозможно. Это разрозненные группы по 2-3 человека, сидят где-то в лесополосах, полностью изолированы. Кстати, им даже предлагают сдаться", — отметил Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин не откажется от Украины даже при мирном соглашении . Российский президент Владимир Путин не откажется от стремлений контролировать Украину даже в случае заключения мирного соглашения. Об этом заявила эксперт по геополитике Корнельского университета Брин Розенфельд в комментарии для Newsweek.

По словам Розенфельд, даже если Украина будет вынуждена уступить часть своей территории, оставшееся государство станет лишь более ориентированным на Европу, более антироссийским и решительным в построении демократических институций.

