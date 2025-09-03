Путин неожиданно ответил на "неприятный" вопрос Фицо: "Если я жив..."

Владимир Путин встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине. В какой-то момент словацкий лидер задал российскому диктатору "неприятный" вопрос. В ответ Путин произнес короткую фразу и стал смеяться.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

2 августа в столице Китая состоялась встреча Путина с Робертом Фицо. Среди тем переговоров были война в Украине, отношения Москвы с западными государствами и экономическое сотрудничество. Путин поблагодарил словацкого премьера за его "независимую внешнюю политику", которая, по мнению Кремля, отличает его среди европейских коллег.

После заявления Путина слово взял Фицо. Словацкий премьер-министр заявил, что хочет поставить главе Кремля "неприятный вопрос" и спросил у Путина, как тот себя чувствует.

"Если я жив, то со мной все хорошо", — сказал Путин и начал смеяться.

Остальные присутствующие в зале отреагировали аналогично.

Во время встречи Роберт Фицо также вспомнил свой майский визит в Москву, который вызвал волну критики европейских политиков и оппозиции в Словакии. Однако премьер заявил, что не жалеет о своей позиции.

"Прежде всего, я хотел бы искренне поблагодарить вас за прекрасное гостеприимство, которое вы организовали мне и словацкой делегации во время празднования 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Это был замечательный опыт для нас. Поверьте, я совсем не жалею об этом, и я не понимаю волны критики, , которую я получил от членов Европейского Союза", — подчеркнул Фицо.

