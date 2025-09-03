Путин неожиданно ответил на "неприятный" вопрос Фицо: "Если я жив..."

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Владимир Путин встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине. В какой-то момент словацкий лидер задал российскому диктатору "неприятный" вопрос. В ответ Путин произнес короткую фразу и стал смеяться.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
2 августа в столице Китая состоялась встреча Путина с Робертом Фицо. Среди тем переговоров были война в Украине, отношения Москвы с западными государствами и экономическое сотрудничество. Путин поблагодарил словацкого премьера за его "независимую внешнюю политику", которая, по мнению Кремля, отличает его среди европейских коллег.
После заявления Путина слово взял Фицо. Словацкий премьер-министр заявил, что хочет поставить главе Кремля "неприятный вопрос" и спросил у Путина, как тот себя чувствует.
Остальные присутствующие в зале отреагировали аналогично.
Во время встречи Роберт Фицо также вспомнил свой майский визит в Москву, который вызвал волну критики европейских политиков и оппозиции в Словакии. Однако премьер заявил, что не жалеет о своей позиции.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Фицо пообещал Путину серьезный разговор с Зеленским.
Также "Комментарии" писали, что Трамп обвинил Путина, Кима и Си в заговоре против США.