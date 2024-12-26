Путин неожиданно рассказал, какое предложение по Украине и НАТО ему сделал Байден перед войной

Путин заявил, что перед войной Байден якобы предлагал ему отсрочку принятия Украины в НАТО на 10-15 лет. Взялся он раскрывать обсуждение войны в Украине с Байденом. Его слова цитируют российские пропагандисты.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Не знаю, что сейчас говорят в формирующейся команде избранного президента Соединенных Штатов. Я знаю, что мне об этом говорил — это не тайна никакая — еще в 2021 году действующий пока президент Байден. Он мне предложил именно это: отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она сейчас не готова. На что я резонно ответил: "Ну да, она не готова сегодня. Но вы ее подготовите и примите с точки зрения исторического расстояния и сроков это одно мгновение. Для нас какая разница — сегодня, завтра или через 10 лет?" И в этом смысле я не знаком с высказываниями будущей команды избранного президента. Какая разница между действующей администрацией и теми предложениями, которые вы только что назвали? Я не знаю, как будет развиваться эта ситуация, какие будут установки избранного президента своим коллегам. Посмотрим",- сказал Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин вновь высказался о возможности завершить войну в Украине в 2025 году: "вашими бы устами и мед пить", сказал он. Глава Кремли вышел к журналистам после окончания своего саммита и ответил на несколько. вопросов. По его словам, Москва якобы стремится к завершению "конфликта в Украине". днем и ночью получает информацию о ситуации на фронте.

Также Путин, отвечая на вопрос об окончании войны, цинично заявил, что Бог на их стороне.