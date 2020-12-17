Путин: "нет хороших и плохих, есть национальные интересы"

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Татьяна Лозовенко
Сегодня, 17 декабря, на пресс-конференции президента России Владимира Путина спросили о "Северном потоке — 2".
"Северный поток, и это очевидно, выгоден Гремании. Покупка другого энергоносителя по цене на 20% выше означает снижение конкурентноспособности Германии".
"У нас там много друзей, которые поддерживают проект", — добавил президент, отметив, что, по его мнению, проект будет закончен.
"Нет хороших и плохих, есть национальные интересы".
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Ранее "Комментарии" сообщали, что ученые из университета в Тель-Авиве, Израиль, провели исследование и выяснили, что светодиодные лампы, излучающие ультрафиолетовые лучи, убивают коронавирус. Их можно использовать в борьбе с пандемией COVID-19. Профессор Тель-Авивского университета подчеркнул, что светодиодные лампы предлагают простые, быстрые и дешевые методы дезинфекции для борьбы с коронавирусом
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