Путин о встрече с Трампом: недостаточно просто попить чаю

Российский правитель Владимир Путин заявил, что ему недостаточно просто встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что важно "работать над ключевыми вопросами", а не просто встречаться. Об этом Путин рассказал в своем комментарии российским медиа 19 февраля.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

"Это должно быть подготовлено. Я с удовольствием встречусь с Дональдом, давно не виделись. Это будет приятная встреча, и думаю, он тоже этого хочет, судя по нашему телефонному разговору. Но мы сейчас в таком положении, что просто встречи, чтобы попить чаю или кофе, недостаточно", — сказал он.

По словам Путина, Россия якобы готова вернуться к переговорам по Украине, но для этого нужно не только встретиться с Трампом, но и решить ключевые вопросы.

Путин повторил свою позицию, что Россия не отказывалась от диалога с Европой и Украиной, обвинив Запад в прекращении контактов с Москвой.

Диктатор также поделился своими прогнозами по поводу сроков возможного достижения мира.

"Когда Трамп был кандидатом, он говорил о скорейшем урегулировании украинского кризиса. Однако после того, как он стал президентом и получил информацию от спецслужб, изменил свое мнение и сказал, что это займет полгода. Сейчас не будем обсуждать конкретные сроки, но это вполне естественно, он начал получать другую информацию", — добавил Путин.

Как уже писали "Комментарии", европейские страны должны напрямую присоединиться к войне против России, ведь Украине все сложнее держать восточный фланг Европы, об этом в эфире "Эспрессо" заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман.