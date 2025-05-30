Путин об этом не догадывается: названы действия Кремля, играющие на руку Украины

Российский автократ сознательно тормозит любой мирный диалог, чтобы продолжить войну против Украины и постепенно захватывать новые территории. Кремлевский режим рассчитывает на усталость украинского общества, экономическое истощение и постепенную капитуляцию Киева. Впрочем, как отмечает профессор политологии Ратгерского университета в Ньюарке Александр Мотыль в колонке The Hill, промедление может сыграть в пользу Украины.

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Эксперт признает, что у России есть преимущества в затяжной войне — численность населения, масштабы экономики и мощность военно-промышленного комплекса превышают украинские в разы. Москва имеет почти вчетверо больше населения, а мужчин призывного возраста — почти 19 миллионов против менее 5 миллионов в Украине.

По мнению других аналитиков, в частности Коллина Майзеля и Мэтью Берроуза, РФ может позволить себе терять втрое больше солдат, чем Украина, и одновременно нести меньшие потери в относительном измерении.

Однако Мотыль подчеркивает, что сухие цифры еще не означают победы. История знает много примеров, когда численное преимущество не гарантировало успеха — США не одержали победы во Вьетнаме, а Франция потерпела поражение в Алжире. Аналогично Россия в свое время проиграла в войнах с Японией и Крымом. По убеждению эксперта, решающими в войне лидерство, мораль, стратегия, тактика и качество вооружения — именно эти факторы могут переломить ход войны, несмотря на численное неравенство.

Мотыль отмечает, что продолжительность конфликта – еще один аргумент против российской ставки на преимущество в ресурсах. Он также цитирует украинского офицера Роберта Бровди ("Мадяра"), утверждающего, что ключ к победе Украины — это системное уничтожение большего количества врага, чем РФ способная мобилизовать.

В частности, Россия ежемесячно набирает около 30-32 тысяч новых солдат, а ВСУ поражают не менее 20 тысяч. По оценкам Бровди, для стратегического взлома необходимо ежемесячно увеличить потери врага еще на 10–12 тысяч. Это остановит наступления, деморализует войска РФ, а в перспективе может повлечь за собой внутренний обвал в России.

Чтобы добиться такого эффекта, Украине нужно наращивать возможности дроновых подразделений или существенно повышать эффективность имеющихся. Если уровень поражения вырастет хотя бы на 15%, то уже к августу можно довести потери РФ до 35 тысяч в месяц.

В итоге, по словам Мотыля, если предположения Майзеля, Берроуза и Бровди справедливы, то даже ничья в этой войне будет для Украины победой, учитывая первоначальное неравенство. А в лучшем случае это станет началом крушения российской государственной машины и большой украинской победы.

Как уже писали "Комментарии", российское руководство не возлагает больших надежд на предстоящие 2 июня в Стамбуле переговоры с украинской делегацией. По данным российских СМИ, в Кремле не ожидают никакого прорыва и рассматривают эту встречу как очередную возможность переложить ответственность за отсутствие прогресса в Украине.