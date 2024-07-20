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Путин обещал, что такого не будет: почему россияне вышли на митинг

В российском Краснодаре сотни жителей собрались на протест, где требуют возобновить поставки света и воды

сегодня, 15:58
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Кравцев Сергей

Жители российского Краснодара вышли на митинг. Россияне требовали возобновить подачу воды и света. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российские Telegram-каналы и "Радио Свобода".

Путин обещал, что такого не будет: почему россияне вышли на митинг

Митинг в Краснодаре. Фото: из открытых источников

Митингующие перекрыли одну из улиц на севере города. Протестующие потребовали возобновить подачу света и воды.

В регионе массовые отключения света, как утверждают местные власти, из-за ограничения подачи электричества из других регионов и жары.

Россияне в Краснодаре жаловались, что летом у них выключали свет сначала один раз в неделю, потом трижды, а теперь света якобы нет по 12-15 часов в сутки. На митинг в Краснодар прибыл мэр и пообещал обеспечить подачу технической воды.

После появления на митинге мэра российские силовики начали разгон протестующих и аресты.

Массовые отключения электроэнергии в России происходят и в других регионах – на юге, в Дагестане, на Северном Кавказе, также проблемы со светом фиксируют в оккупированном Крыму.

Этому предшествовал масштабный сбой в работе Ростовской АЭС. Без света оказались около миллиона потребителей.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Ростовской области России совершен удар по военному аэродрому "Миллерово", зафиксированы "мощные прилеты". Были замечены дроны, в районе аэродрома – у поселка Долотинка, раздалось более 16 взрывов. Об этом сообщает "Крымский ветер" в Telegram, ссылаясь на сведения местных жителей.

По их данным, взрывы раздавались и у нефтебазы. В сети также появилась информация о пожарах в районе стоянок самолетов и взлетно-посадочной полосы. 

Стоит отметить, что военный аэродром "Миллерово" расположен в 5 км северо-западнее города Миллерово, которое относится к поселку Долотинка. На этом аэродроме, по открытым данным, базируется 31-й истребительный авиационный полк из 1-й смешанной авиационной дивизии ПКС ВС РФ.

Путин обещал, что такого не будет: почему россияне вышли на митинг - фото 2



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Обсуждения

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я

сегодня, 15:22

це ще нічого, от в осени, в середині листопада, взимку та на весні до росеяних таки дійде , до них прилетить жарений півень і почне клювати. Вони будуть нити , скаржитись та дещо нарешті зрозуміють..


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