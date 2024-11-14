Правительство Российской Федерации по поручению российского диктатора Владимира Путина резко сократило выплаты раненым на войне против Украины. Это позволить сэкономить миллиарды долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт правительства РФ.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Отмечается, что до сегодняшнего дня оккупантам платили по 3 млн рублей (порядка 100 тысяч долларов) за любое ранение.

Теперь же правительство РФ ввело трехуровневую шкалу, в которой размер компенсации зависит от степени тяжести ранения.

Наиболее тяжело раненые по-прежнему получат 3 млн рублей которые ранее гарантировались всем раненым солдатам, говорится в документе. Выплата за ранения средней тяжести сокращена до 1 млн рублей, а за легкие ранения — до 100 тысяч рублей (1 тысяча долларов).

Как отмечает Bloomberg, родственница Путина и заместитель военного министра Анна Цивилева в начале этого месяца подняла вопрос о том, как более справедливо распределить компенсацию, после посещения госпиталя в Москве и встречи с солдатами и врачами, озвучившими эту идею.

Отмечается, что выплаты раненым – это большая часть расходов Москвы на войну. По данным авторов аналитической платформы War On The Rocks, по состоянию на май 2024 года единовременные выплаты составят 900 млрд рублей для раненых (9 млрд долларов). Эти данные основаны на информации Франции и Великобритании, согласно которым потери к маю составили 400 тысяч, из которых погибли более 100 тысяч. Семьи погибших получают около 14 млн рублей (на "Ладу-калину"). Выплаты за погибших составят не менее 1,4 триллиона рублей. Всего сумма достигнет 2,3 триллиона рублей, составляет 6% российского бюджета 2024 года.

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