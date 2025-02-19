Путин обнаглел настолько, что даже Трамп ему отказал: что произошло

В Саудовской Аравии состоялись переговоры между представителями США и России, однако они завершились без всякого прогресса. Причиной стали нереалистичные условия, выдвинутые Москвой, отметил в эфире 24 канала политтехнолог Александр Кочетков. По его информации, Кремль предложил требования, абсолютно неприемлемые даже для Дональда Трампа, известного своей снисходительностью к диктатору Владимиру Путину.

Владимир Путин

Кочетков подчеркнул, что Кремль стремился закрепить за собой временно оккупированные территории Украины, уже внесенные в российскую конституцию. Кроме того, Москва потребовала проведения выборов в Украине еще до подписания любых мирных соглашений, при этом без ограничений для участия пророссийских политических сил. В Кремле надеются, что в таких условиях им удастся привести к власти в Киеве лояльные Москве партии.

Еще одним требованием было снятие санкций с России сразу после переговоров, возобновление газопровода "Северный поток" и возвращение российских энергоресурсов на европейский рынок.

Как говорит эксперт, ожидаем, что США отвергли эти предложения. Кочетков подчеркнул, что переговоры в Эр-Рияде не принесли никаких сдвигов, ведь позиции сторон остаются слишком далекими.

Впрочем, после встречи Дональд Трамп сделал ряд противоречивых заявлений, в частности, заявил, что война в Украине якобы могла закончиться еще три года назад.

Кочетков пояснил, что Трамп придерживается бизнес-подхода в политике и склонен к идее "выгодных соглашений", что и подтверждает его предложение купить Гренландию у Дании.

По мнению аналитика, такие заявления Трампа могут убедить Путина, что оккупация украинских территорий — это проявление "права сильного", и остальной мир должен с этим смириться. Сам Трамп не рассматривает сопротивление Украины как героический поступок, а скорее как "бессмысленную бойню".

При этом Кочетков отметил, что Трамп игнорирует принципы международного порядка, поддерживающие глобальную безопасность после Второй мировой войны. Он фактически признает "право сильного" и допускает его применение не только Россией, но и любыми другими государствами, что в будущем может обернуться против Вашингтона.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что еще РФ требовала на переговорах в Эр-Рияде.



